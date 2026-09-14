Investigado un conductor por circular a 242 kilómetros en la Ex-A1 a la altura de Malpartida de Plasencia

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

MALPARTIDA DE PLASENCIA (CÁCERES), 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial después de que fuera detectado circulando a 242 kilómetros por hora por la carretera EX-A1, en el término municipal de la localidad cacereña de Malpartida de Plasencia.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 8 de septiembre, cuando agentes de la Guardia Civil que realizaban un control de velocidad en esta carretera, detectaron un turismo que circulaba a 242 kilómetros por hora, por lo que los agentes procedieron a su interceptación y a la identificación de su conductor.

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, se procedió a instruir las correspondientes diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial, contemplado en el artículo 379.1 del Código Penal, por conducir un vehículo a motor a una velocidad superior en más de 80 kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, según informa la Guardia Civil en nota de prensa.

Ante estos hechos, la Guardia Civil recuerda que el exceso de velocidad constituye uno de los principales factores de riesgo para la seguridad vial, al incrementar considerablemente la distancia necesaria para detener un vehículo y reducir el tiempo disponible para reaccionar ante cualquier imprevisto que pueda surgir durante la conducción.

En este sentido, advierte de que la velocidad excesiva puede agravar las consecuencias de un siniestro vial, tanto para los propios ocupantes del vehículo como para el resto de usuarios de la vía, especialmente en situaciones que requieran realizar una maniobra de emergencia.

Por ello, la Guardia Civil mantiene controles destinados a detectar y prevenir conductas que puedan poner en peligro la seguridad de los usuarios de las carreteras, entre ellas la circulación a velocidades superiores a las permitidas.