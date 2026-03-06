Investigado un hombre en Coria por vender de forma ambulante herramientas de una marca falsificadas

Investigación en Coria (Cáceres) a un hombre por venta de herramientas supuestamente falsificadas - GUARDIA CIVIL

CORIA (CÁCERES), 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 49 años en la localidad cacereña de Coria por vender de forma ambulante en esta zona herramientas de una conocida marca comercial suupuestamente falsificadas.

La actuación tuvo lugar cuando agentes del Equipo Roca de la Compañía de Coria detectaron un vehículo sospechoso estacionado en una calle de esta localidad, con el maletero abierto y varias personas a su alrededor, y observaron que en el interior había numerosas cajas de herramientas.

Tras la identificación del conductor, e inspección del vehículo, los agentes comprobaron que las maletas y herramientas, de una reconocida marca comercial, pudieran ser falsificaciones de los originales y que este hombre las estaría vendiendo a un precio bastante inferior a su precio de mercado y carecía de documentos que acreditaran su legal procedencia.

Ante estos hechos, se procedió a la intervención de 14 maletas junto con sus herramientas, y a la investigación penal del hombre, de 49 años, como supuesto autor de un delito contra la propiedad industrial.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al juzgado competente en la localidad de Coria, según explica la Guardia Civil en nota de prensa.

Cabe destacar que esta actuación se enmarca en las labores de la Guardia Civil para la protección de los derechos de propiedad industrial y la lucha contra el comercio ilegal, garantizando la seguridad del consumidor y evitando perjuicios a las marcas afectadas.