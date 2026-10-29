Investigado por sacar 500 euros de un cajero aprovechando la sesión abierta de otro cliente en Garrovillas de Alconétar

Guardia Civil en un cajero automático - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un hombre por sacar 500 euros de un cajero aprovechando que estaba la sesión abierta de otro cliente que lo había usado previamente, en la localidad cacereña de Garrovillas de Alconétar.

Los hechos ocurrieron la semana pasada, cuando un hombre acudió al cajero para consultar el saldo de su cuenta y comprobar si había recibido el ingreso de su pensión, tras lo que abandonó el lugar, posiblemente sin haber cerrado la sesión, según relató.

Posteriormente, otra persona accedió después al cajero y aprovechó esta circunstancia para retirar 500 euros de su cuenta, según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

El afectado no tuvo conocimiento de lo sucedido hasta la mañana siguiente, cuando regresó a la entidad bancaria para retirar dinero y comprobó que se había realizado una operación que no reconocía, por lo que tras comunicar lo ocurrido a la dirección de la sucursal, la entidad realizó las comprobaciones oportunas en el cajero.

Posteriormente, el perjudicado puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, que inició las gestiones de investigación y solicitaron las imágenes de seguridad de la entidad bancaria, cuyo análisis permitió identificar a un hombre como presunto responsable de la sustracción.

Una vez localizado, y tras las gestiones desarrolladas por los agentes, este hombre colaboró con la Guardia Civil e hizo entrega de los 500 euros sustraídos, que fueron recuperados y devueltos a su legítimo propietario.

Ante estos hechos, la Guardia Civil recuerda la importancia de "extremar las precauciones" al utilizar cajeros automáticos, especialmente entre las personas mayores, para evitar posibles sustracciones y proteger sus ahorros.

Así, entre las principales recomendaciones de la Guardia Civil se encuentran la de cerrar siempre la sesión al terminar; comprobar los movimientos bancarios periódicamente; no aceptar ayuda de desconocidos durante operaciones en cajeros, así como proteger las claves y los datos bancarios.