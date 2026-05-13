Investigado un vecino de Badajoz por conducción temeraria tras darse a la fuga ante un control en la N-5

Control de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

BADAJOZ, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a vecino de Badajoz como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria, tras darse a la fuga después de hacer recibido el alto en un control en la carretera N-5.

La actuación tuvo lugar de madrugada, a mediados del mes de abril, cuando en un control establecido en la carretera N-5 dentro del término municipal pacense de Talavera la Real, agentes de la Guardia Civil observaron la "maniobra sospechosa "realizada por un vehículo que se aproximaba.

Su conductor, ante la presencia de los agentes realizó un cambio de sentido de su marcha y emprendió la huida a gran velocidad, "con maniobras bruscas y evasivas peligrosas que pusieron en grave riesgo la seguridad de los demás usuarios de la vía", ante lo que los agentes no pudieron darle alcance para interceptarlo, por razones de seguridad, según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

En este preciso momento, una treintena de personas se hallaban congregadas en las inmediaciones de un local de ocio, lo que incrementó "de forma notable el peligro de su conducta".

Con las gestiones practicadas en el transcurso de esta investigación, en colaboración con la Policía Local de Talavera la Real, se pudo averiguar que, durante la fuga, este conductor había sido captado por el radar fijo instalado dentro de la población, circulando a 129 kilómetros por hora, en una vía limitada a 50 kilómetros por hora.

Así, de la revisión de imágenes y manifestaciones obtenidas se pudo implicar en los hechos a un vecino de Badajoz, al que una vez localizado, se le instruyeron diligencias como investigado tanto por el delito contra la seguridad vial por conducción temeraria, como por el exceso de velocidad detectado por el radar.

Las diligencias han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia en Badajoz.

Destaca la Guardia Civil que la colaboración de organismos de la administración local y provincial, como lo son la Policía Local de Talavera y Diputación Provincial de Badajoz, ha sido imprescindible para identificar al responsable de estos hechos.

Finalmente, la Guardia Civil recuerda que eludir un control policial y circular a velocidad manifiestamente superior a la permitida en presencia de peatones y usuarios de la vía, constituye una conducta de extrema gravedad.