Investigado un vecino de Badajoz tras ser sorprendido cuando cazaba aves con artes prohibidas

Jaulas con pegamento incautadas - GUARDIA CIVIL

BADAJOZ, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil ha instruido diligencias a un vecino de Badajoz, al que sorprendieron cuando cazaba aves con artes prohibidas.

Los hechos tuvieron lugar en el paraje conocido como 'Paseo de la Charca' dentro del término municipal de Badajoz, cuando agentes de la Guardia Civil observaron a dos hombres que intentaban ocultarse ante su presencia, cuando uno de ellas emprendió la huida.

Tras la identificación del hombre que permaneció en el lugar, se inspeccionó la zona, en la que hallaron tres jaulas, una con un jilguero que acababan de capturar y las otras con aves que utilizaban como reclamo para atraer otras de su misma especie, según informa la Guardia Civil en nota de prensa.

También se localizó pegamento-cola y harina, que utilizaron para impregnar varias varillas de la zona, todo ello con el objetivo de cazar las aves, una acción que la Guardia Civil recuerda que está prohibida, no sólo porque se "produce un gran sufrimiento y agonía al animal capturado", sino también porque el hecho de cazar especies silvestres con artes ilegales, con procedimientos con carácter no selectivo para las especies, y masivo por afectar indiscriminadamente a gran cantidad de aves, son constitutivo de un delito contra la fauna.

Posteriormente, con las gestiones e indagaciones realizadas, se pudo averiguar la identidad del hombre que se dio a la fuga, un vecino de Badajoz con antecedentes por hechos similares.

Ya en dependencias oficiales, se le han instruido diligencias como supuesto responsable del delito contra la fauna, que han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz.