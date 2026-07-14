Investigado un vecino de Villarta de los Montes por su implicación en un incendio forestal

Imagen de los efectos del incendio forestal en Villarta de los Montes - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigado a un vecino de la localidad pacense de Villarta de los Montes por su implicación en un delito de incendio forestal en su mismo municipio.

Así, fue a mediados del mes pasado, cuando se tuvo conocimiento del incendio originado en el paraje conocido por 'Puerto Lobo', próximo a la Reserva Regional de Caza de Cíjara, donde las llamas afectaron a 0,700 hectáreas de masa forestal.

En la extinción del mismo intervinieron medios aéreos y terrestres del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infoex), con un helicóptero, cuatro camiones motobombas con sus cuadrillas respectivas, cinco agentes, dos técnicos de medio ambiente y una patrulla de la Guardia Civil.

De las investigaciones llevadas a cabo con la colaboración de los agentes del medio natural y el informe de causas se pudo averiguar que supuestamente el fuego pudo ser provocado por la negligencia grave de un vecino de Villarta de los Montes mientras realizaba trabajos de soldadura en postes metálicos, con los que proyectó una chispa incandescente sobre el terreno.

El investigado, según ha apuntado la Guardia Civil en nota de prensa, no adoptó las medidas preventivas para evitar el fuego y que han sido dictadas por la Junta de Extremadura que regula el uso del fuego y las actividades que puedan provocar incendios durante la época de riesgo alto.

En este sentido, se recuerda la necesidad de adoptar las medidas preventivas para realizar trabajos agrícolas y forestales dictadas por la Junta en el decreto en el que se aprueba el Plan Infoex, en el que se regula el uso del fuego y las actividades que puedan provocar incendios.

Las diligencias instruidas por el supuesto delito de incendio forestal han sido remitidas a la Sección Civil de Instrucción del Tribunal de Instancia de Herrera del Duque.