Investigadores, clubes deportivos y profesionales analizarán en Badajoz las soluciones tecnológicas aplicadas al deporte

BADAJOZ 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Fundecyt-Ctex organiza una jornada para impulsar soluciones innovadoras y tecnológicas aplicadas al deporte, que se celebrará este viernes, 13 de marzo, en Badajoz.

Se trata de una mesa de intercambio científico y tecnológico sobre retos tecnológicos y necesidades de innovación en la actividad física y deportiva, que reunirá a investigadores, clubes deportivos y profesionales para analizar los retos tecnológicos del sector en el marco de la II Feria del Deporte de Extremadura.

Este encuentro, que se celebrará en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba), nace con el objetivo de "acercar el conocimiento científico y la capacidad de innovación tecnológica al ámbito deportivo", generando un "espacio de diálogo entre investigadores, profesionales del deporte y representantes de clubes y entidades deportivas de la región", según explica la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Las inscripciones ya se pueden formalizar, de forma abierta y gratuita, en la página web de Fundecyt-Pctex, espacio en el que se puede consultar toda la información sobre el programa y los participantes.

DESAFÍOS DEL SECTOR

Durante la sesión se analizarán algunos de los principales desafíos a los que se enfrenta actualmente el sector, como la personalización del entrenamiento según las características de cada deportista, la prevención de lesiones, la mejora de la accesibilidad y la inclusión en la práctica deportiva, o la medición del impacto de la actividad física en la salud y el bienestar.

Para abordar estos retos, la jornada pondrá el foco en las nuevas soluciones tecnológicas que están transformando el deporte, entre ellas la inteligencia artificial, el análisis avanzado de datos, la biotecnología, los sensores inteligentes o la ergonomía digital, herramientas que permiten mejorar el rendimiento deportivo y avanzar hacia una práctica física más segura, inclusiva y basada en evidencia científica.

Así, se celebrará un primer bloque centrado en los retos y necesidades de innovación del sector deportivo, con la participación del ciclista profesional adaptado y capitán del Fundación CB Integra Team, Rubén Tanco; el presidente del club de fútbol femenino Sport Extremadura CD Fernando Pons, y el director del Club Atletismo Perceiana Extremadura (CAPEX), José Ángel Rama.

En el segundo bloque, dedicado a las soluciones tecnológicas aplicadas al deporte, intervendrán investigadoras de la Universidad de Extremadura, entre ellas la coordinadora del grupo de investigación Fesaed, Concepción Robles; la investigadora del grupo Acafyde Ana Rubio, y la investigadora del grupo Bioergón María Carrasco.

Este espacio estará moderado por el decano de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura y presidente de la Asociación Española de Ciencias del Deporte, el catedrático de Ciencias del Deporte Tomás García Calvo.

La jornada concluirá con un debate abierto entre participantes y asistentes, con el objetivo de identificar oportunidades de colaboración entre el ámbito científico, el tejido deportivo y el ecosistema de innovación regional.

La actividad está cofinanciada por la Unión Europea a través los Fondos del Programa Feder Extremadura 2021-2027.