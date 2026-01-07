Investigan un disparo a un turismo tras verse implicado en un atropello a una menor en bicicleta en Badajoz

Archivo - Policía Nacional de espaldas - POLICIA NACIONAL - Archivo

BADAJOZ, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha abierto una investigación tras el impacto por un disparo con arma de fuego recibido por un turismo tras verse implicado en un atropello a una menor que circulaba en bicicleta en la barriada de Cerro de Reyes de Badajoz este pasado martes, 6 de enero.

El siniestro vial se ha producido a las 11,40 horas en la calle Santa Luisa de Marillac con calle Otumba entre un turismo y una menor que circulaba en bici. Según el 112 de Extremadura, la víctima, de 15 años de edad, recibió el alta in situ al no presentar ninguna patología grave.

A su vez, fuentes de la Policía Local señalan a Europa Press que tras el accidente se personaron en el lugar varios familiares de la menor "con intención de agredir" al conductor del turismo, teniendo este que abandonar el lugar y recibiendo el vehículo "un impacto por arma de fuego".

Por su parte, fuentes de la Policía Nacional indican que los hechos "se están investigando", sin entrar en detalles sobre lo ocurrido, salvo que se ha producido un accidente de tráfico.