Investigan al trabajador de una finca en Monesterio por un incendio tras descuidar una hoguera durante una poda

Incendio en Monesterio (Badajoz) por trabajos de poda sin autorizacion - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigado a un vecino de Huelva por su implicación en un incendio forestal ocurrido dentro del término municipal de Monesterio (Badajoz) en una finca en la que trabajaba.

Incendio que se originó a finales del pasado mes de mayo en el paraje conocido por 'El Machao', donde se vieron afectadas unas 100 hectáreas de masa forestal presuntamente tras una imprudencia durante trabajos de poda.

En la extinción del mismo intervinieron cuatro medios aéreos, un agente del medio natural y dos técnicos de extinción de incendios de la Junta de Extremadura, dos camiones motobombas, una máquina "bulldozer", una veintena de bomberos forestales y varias patrullas territoriales de la Guardia Civil.

De la inspección ocular y manifestaciones obtenidas en el transcurso de la investigación para poder ubicar el origen del fuego, así como las causas que lo motivaron, con la estrecha colaboración de agentes del Medio Natural pertenecientes a la UTV de Tentudía, se pudieron obtener suficientes pruebas para poder identificar al responsable de la acción delictiva.

Un onubense, empleado de la finca ganadera afectada, quien supuestamente por imprudencia durante los trabajos de limpieza y quema de restos de poda que estaba efectuando, descuidó la hoguera que pudo provocar el incendio, informa en nota de prensa la Guardia Civil.

Así, la Benemérita recuerda la necesidad de adoptar las medidas preventivas para realizar trabajos agrícolas y forestales dictadas por la Junta de Extremadura en el Decreto 52/2010 de 5 de marzo, en el que se aprueba el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan Infoex), en el que se regula el uso del fuego y las actividades que puedan provocar incendios.

Las diligencias instruidas al presunto responsable de la acción delictiva por la comisión de un delito de incendio forestal han sido remitidas a la autoridad judicial competente, de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zafra.