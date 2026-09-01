Las invitaciones para el acto de entrega de Medallas de Extremadura ya están disponibles en el Teatro Romano de Mérida

Cartel de los actos del Día de Extremadura 2026 - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las invitaciones para el acto de entrega de las Medallas de Extremadura, que tendrá lugar el próximo 7 de septiembre, a las 21,30 horas, en el Teatro Romano de Mérida, ya están disponibles en las antiguas taquillas del recinto monumental.

Las entradas son gratuitas y pueden recogerse en horario de 09,00 a 13,00 horas, con un máximo de dos por persona. Con ellas se podrá disfrutar tanto de la entrega de las Medallas de Extremadura como de la parte lúdica, que completará una noche pensada para celebrar y compartir "lo mejor" de la tierra extremeña.

La periodista Raquel Sánchez Silva será la encargada de conducir la cita, en la que participarán la Orquesta de Extremadura y la soprano Pilar Jurado. La música continuará con el grupo Sanguijuelas del Guadiana, que interpretará varios de sus temas como cierre de una noche "muy especial", apunta la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Bajo el lema 'Sucede Extremadura', el Teatro Romano de Mérida reunirá las raíces, el talento y el futuro de la región extremeña. Una oportunidad para celebrar juntos Extremadura y acompañar a quienes recibirán este año el máximo reconocimiento de la comunidad autónoma.