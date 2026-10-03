El IX Foro Cultura y Ruralidades convertirá a Zafra en punto de encuentro para los territorios rurales fronterizos

Cartel del IX Foro Cultura y Ruralidades que se celebra en Zafra del 20 al 22 de octubre de 2026. - AYUNTAMIENTO DE ZAFRA

ZAFRA (BADAJOZ), 3 (EUROPA PRESS)

Zafra acogerá el IX Foro Cultura y Ruralidades 'Geografías Compartidas', que se desarrollará del 20 al 22 de octubre con un amplio programa de actos y actividades que prestará especial atención a la raya hispanoportuguesa y a las posibilidades de cooperación entre territorios rurales que comparten retos, patrimonio, identidad y formas de vida.

El foro, organizado por el Ministerio de Cultura, con la colaboración de la Fundación Entretantos y del Ayuntamiento de Zafra, a través de la Casa de la Juventud, también dedicará parte de la programación a explorar la cooperación cultural en el ámbito transnacional y transregional, haciendo hincapié en iniciativas que se desarrollan en contextos rurales fronterizos y en su potencial para fortalecer los territorios desde la colaboración, según ha explicado el consistorio zafrense en un comunicado.

Como preámbulo de este foro, y en el marco de la Feria Internacional Ganadera de Zafra que se celebra desde el 1 al 6 de octubre, se ha desarrollado este sábado, 3 de octubre, la jornada 'Pastoreo y razas autóctonas: el valor cultural, social y medioambiental de un patrimonio vivo', con motivo de la declaración por las Naciones Unidas del Año Internacional de los Pastizales y el Pastoreo.

El programa de la jornada ha incluido la presentación del laboratorio de innovación ciudadana 'Rural Experimenta IV', un diálogo con agentes impulsores de proyectos culturales en torno a razas ganaderas autóctonas y las presentaciones del Plan de Salvaguarda de la Trashumancia en España y de su Patrimonio Cultural Inmaterial Asociado, así como del Año Internacional de los Pastizales y el Pastoreo. La jornada ha concluido con la actuación de las 'Cantareiras de la Sierra'.

El alcalde y presidente de la entidad ferial, Juan Carlos Fernández, ha destacado durante la inauguración de la jornada la vocación de la ciudad como punto de encuentro y ha celebrado que Zafra sea sede de este foro "tan importante".

Por su parte, el subdirector general de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas del Ministerio de Cultura, Benito Burgos, ha señalado que este foro pretende poner en valor el papel de la cultura en los pueblos y su conexión con los retos de las zonas rurales, especialmente con el reto demográfico y la despoblación.

Así, la novena edición de este foro ofrecerá del 20 al 22 de octubre un programa de actos y actividades para el intercambio de experiencias, el diálogo y la participación, con propuestas dirigidas a explorar la relación entre cultura, territorio y comunidades rurales desde una perspectiva transfronteriza.

La asistencia es gratuita, previa inscripción a través de un formulario online.