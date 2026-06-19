Jacobi Ceballos asume las competencias del IMAS de Cáceres y Jaime Jabato será concejal de Juventud y Pedanías

Archivo - Jacobi Ceballos asume las competencias del IMAS de Cáceres - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Participación Ciudadana y Universidad Popular de Cáceres, Jacobi Ceballos, asumirá también las competencias de Servicios Sociales (IMAS), Mujer y LGBTI, mientras que el nuevo edil que tomó posesión en el día de ayer, Jaime Jabato, se ocupará de las políticas de Juventud --que hasta ahora tenía Soledad Carrasco-- y tendrá una nueva responsabilidad municipal como encargado de las pedanías (Valdesalor, Rincón de Ballesteros y Estación Arroyo-Malpartida).

Estos son los cambios que se han producido en el Gobierno local de la capital cacereña y que han sido anunciados este viernes por el alcalde Rafael Mateos, tras firmar la resolución para dar el visto bueno a la remodelación gubernamental, que ha venido provocada por la marcha de Encarna Solís al ser nombrada gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES). Soledad Carrasco seguirá al frente de la Concejalía de Festejos.

Mateos ha explicado que esta "serie de ajustes" en el equipo de Gobierno municipal se ha realizado con el objetivo de "encarar la recta final de esta legislatura y poner al equipo a trabajar de manera muy decidida para afrontar los últimos meses".

Respecto a la nueva atribución a Jaime Jabato como nexo de unión con las pedanías, el alcalde ha explicado que "es importante" tener un concejal para "que esté muy encima" tanto de Rincón de Ballesteros como de la estación de Arroyo-Malpartida y al mismo tiempo prestando "una especial atención" a Valdesalor que como entidad local menor que tiene su propio alcalde.

"Con este pequeño ajuste es con el que vamos a encarar la recta final de legislatura", ha recalcado Mateos, que ha incidido en que su intención a pocos meses de las próximas elecciones municipales de mayo de 2027, era no hacer un gran cambio porque los concejales "están llevando a cabo una excelente labor cada uno en su área" y ha sido la salida de Encarna Solís lo que ha motivado este ajuste. "Mi objetivo era tocar lo menos posible porque aquello que funciona no es necesario modificarlo", ha subrayado.

Así, ha mostrado su orgullo con el trabajo que se está desarrollando en las diferentes áreas del consistorio y ha confiado en que "con este cambio podemos afrontar los diez meses que quedan de aquí a las elecciones municipales sin ningún otro cambio". "Con la misma energía, con la misma ilusión y con la misma fuerza para seguir transformando la ciudad de Cáceres como hemos hecho en los últimos tres años", ha señalado.

"Nada tiene que ver el Cáceres de julio del 2026 con el Cáceres que nos encontramos en junio del 2023. Han sido tres años de intenso trabajo, tres años de mucha ilusión y tres años donde hemos conseguido que Cáceres despierte, que Cáceres recupere la ilusión y que Cáceres vuelva a brillar como debía haber brillado en los últimos años", ha incidido.

Por lo tanto, "con esa ilusión, con esas ganas y con esa fuerza, el equipo de Gobierno de este ayuntamiento afronta la recta final de legislatura, el último año de legislatura, y deseando poder seguir trabajando por Cáceres y los Cáceres".