Archivo - Cartel de la fiesta de Los Escobazos - MUSEO DE LOS ESCOBAZOS - Archivo

JARANDILLA DE LA VERA (CÁCERES), 21 (EUROPA PRESS)

Jarandilla de la Vera volverá a vivir el próximo 7 de diciembre una de sus celebraciones más emblemáticas y arraigadas, Los Escobazos, una fiesta de fuego que rinde homenaje a la Inmaculada Concepción y que constituye una de las principales señas de identidad cultural y tradicional de la localidad verata.

Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, esta celebración reúne cada año a miles de vecinos y visitantes en torno a una tradición en la que el fuego y la devoción a la Inmaculada llenan las calles de Jarandilla de la Vera.

Sus elementos principales son los escobones, que se realizan artesanalmente con retamas y las hogueras, que en algunos casos pueden alcanzar los 16 metros de altura, a lo que se unen el fervor de la gente, la música cargada de simbolismo, la pasión y el estandarte azul de la Inmaculada Concepción, portado por el mayordomo que, como distintivo, lleva una cinta azul en su cabeza, a lomos de una caballería y rodeado de antorchas que lo acompañan durante todo la procesión.

El programa de la festividad arrancará, según ha informado el Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera en un comunicado, el martes 1 de diciembre con un taller de instrumentos musicales para niños y adultos que se celebrará, a partir de las 17,00 horas, en el Museo de Los Escobazos.

Al día siguiente, el miércoles 2 de diciembre, habrá una visita explicativa a cargo del equipo de promoción de la fiesta y personal del ayuntamiento y centro de interpretación al CEIP Conquistadores Loaysa, al Centro Infantil San Manuel y al Centro de Día Henry Dunant.

El jueves 3 de diciembre, a las 10,30 horas, se realizará la presentación ofical de la fiesta en la Diputación Provincial de Cárceres, a cargo del concejal de Festejos y Comunicación del consistorio, Pablo López, y de representantes del Museo de Los Escobazos y el equipo de promoción.

El viernes 4 de diciembre, a las 16,30 horas, se celebrará un taller de elaboración de escobones para niños y niñas menores de 15 años, impartido por Jesús Pérez Ramos, en la Plaza de la Constitución. Una actividad que estará amenizada con coplas a la Inmaculada Concepción.

Ese mismo día, se estrenará, a las 20,00 horas en el Museo de Los Escobazos, un documental titulado 'La llama de una tradición, Los Escobazos', realizado por Manuel Hernández Cañadas como trabajo de fin de grado en el ciclo profesional de imagen y sonido.

La fiesta llegará a su punto álgido el lunes, 7 de diciembre. Por un lado, se hará entrega del 'Escobón de Oro', máximo galardón que se otorga en la localidad y que este año recae en la Asociación Cultural de Mujeres 'Flor de la Jara'. El acto se celebrará en el Museo de Los Escobazos.

Por la tarde, la fiesta transcurrirá con su programa habitual de años anteriores, comenzando con la Petición de la Rosca y continuando con una misa y novena, la representación de la bajada de los cabreros, la batalla de fuego y la procesión en honor de la Inmaculada Concepción.

Ya el martes, 8 de diciembre, se realizará otra procesión en la que se subastará el Estandarte de la Inmaculada Concepción para el año 2027, tendrá lugar a las 17,00 horas.

Por último, el sábado 12 de diciembre se abrirá el plazo de presentación de candidaturas para la elección del cartel anunciador del año 2027. El ayuntamiento ha señalado que las bases y los detalles de la misma se publicarán tanto en sus redes sociales como en las del museo.