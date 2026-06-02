La jefa de actividades transfronterizas de Cultura de la Diputación de Badajoz no continuó ningún proyecto de Carrero

El exasesor de Moncloa Luis María Carrero (a la derecha de la imagen) a su salida de la segunda jornada de un juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz, a 1 de junio de 2026, en Badajoz, Extremadura (España). - Andrés Rodríguez - Europa Press

BADAJOZ, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La actual jefa de sección de de Coordinación y Programas de Actividades Transfronterizas del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz, Maria Luisa del Viejo, ha asegurado este martes que no continuó ningún proyecto que hubiese iniciado Luis Carrero mientras este ocupaba su posición.

Del Viejo ha acudido este martes como testigo al juicio que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación en 2017 de David Sánchez -hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez- como coordinador de actividades de los conservatorios en 2017 y, posteriormente, en 2022, el cambio a jefe de la Oficina de Artes Escénicas. También se sienta entre los acusados Luis Carrero, exasesor de Moncloa y exjefe de Coordinación de Actividades Transfronterizas en la diputación.

Del Viejo, como sucesora de Carrero en el puesto, ha explicado que ocupa su plaza desde el 1 de noviembre de 2025, tras pasar un concurso específico de méritos destinado a funcionarios. Ha señalado que este concurso se publicó a mediados de 2025 y que las funciones incluidas en su concurso son "las mismas" que las descritas para el puesto ocupado por Carrero.

Preguntada por la labor de Carrero durante el tiempo que estuvo en la Diputación, Del Viejo ha asegurado que lo veía trabajando en su despacho y por los pasillos del edificio, aunque ha rechazado haber mantenido contacto directo con él.

Ya en su plaza, Del Viejo no continuó con ningún proyecto que hubiese iniciado Carrero durante el tiempo que este estuvo como jefe de coordinación, según ha sostenido la funcionaria, aunque no ha descartado que algún subalterno pudiera finiquitar actividades entre el tiempo que transcurrió desde el cese de Carrero hasta que ella se incorporó efectivamente a su nuevo puesto de trabajo.