Unas jornadas en Campillo de Llerena abordan el papel de la mujer desde la Segunda República hasta el franquismo

Cartel de las III Jornadas sobre Patrimonio e Historia de la Guerra Civil organizadas por el Ayuntamiento de Campillo de Llerena y y la Asociación 'Frente Extremeño'. - AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE LLERENA

MÉRIDA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Campillo de Llerena se convertirá los próximos 23 y 24 de mayo en el escenario de las III Jornadas sobre Patrimonio e Historia que, bajo el título 'El papel de la mujer en la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura', abordarán uno de los periodos más decisivos del siglo XX en España desde una perspectiva centrada en las mujeres que lo vivieron.

La primera jornada se celebrará el 23 de mayo en la Casa de la Cultura de Campillo de Llerena y contará con cuatro ponencias a cargo de investigadoras especializadas en historia contemporánea.

El programa se iniciará a las 10,00 horas con dos conferencias de Ana Martínez Rus: 'Ser mujer en la Segunda República: nuevos derechos y nuevas conquistas' y 'Mujeres en el frente y la retaguardia. De las milicianas a las falangistas'.

Por la tarde, a partir de las 17,00 horas, Yolanda Morales Pereira presentará su ponencia 'Patronato de Protección a la Mujer: represión y encierro sobre cuerpos femeninos', seguida de la intervención de Laura Cabezas Vega sobre 'Mujeres rurales en la dictadura franquista: el caso de los pueblos de colonización'.

La segunda jornada se desarrollará el 24 de mayo y consistirá en visitas guiadas a dos lugares destacados para conocer la historia contemporánea de Extremadura: el Museo de la Guerra Civil de Campillo de Llerena y el Campo de Concentración de Castuera.

Estas jornadas han sido organizadas por el Ayuntamiento de Campillo de Llerena y la Asociación 'Frente Extremeño'. En un comunicado, ambas instituciones señalan que la participación es gratuita, pero que es necesario inscribirse previamente para garantizar la organización de las actividades y el control de aforo. Para ello, se ha habilitado un formulario que puede consultarse en el bando municipal.