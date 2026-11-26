Reunión del jurado del XXVI Premio Arturo Barea de Investigación Cultural. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El XXVI Premio Arturo Barea de Investigación Cultural, dotado con 8.000 euros, ha distinguido el trabajo 'Prisioneros. Campos de concentración y batallones franquistas en Extremadura. 1936-1940' del licenciado en Historia y Antropología Social y Cultural por la Universidad de Extremadura y profesor de instituto en Navalmoral de la Mata José Ramón González.

La noticia la ha dado a conocer el diputado provincial de la Diputación de Badajoz, Juan Manuel Iglesias, quien ha presidido el jurado reunido en la mañana de este jueves en el palacio provincial para la deliberación final, que reconoce la labor de investigación y el resultado del trabajo ganador y que "es una obra muy bien hecha en términos metodológicos, cuyo archivo es excepcional".

Así lo ha detallado el portavoz del jurado, César Rina, quien ha destacado también que la propuesta ganadora "confirma una temática que había tenido pequeñas investigaciones a nivel local", pero que "regala ahora a Extremadura un libro que condensa toda la información y el conocimiento relacionado".

Asimismo, ha añadido que este es un año de celebración para la Diputación de Badajoz y todos los miembros del jurado por haber recibido ocho trabajos de una calidad "excelente", lo que les ha obligado a realizar un esfuerzo a la hora de dictaminar el ganador.

En este sentido, ha compartido su alegría por encontrar esta dedicación investigadora hecha en Extremadura o vinculada a la tierra, ante lo que ha destacado las fotografías, tablas y gráficos que la convertirán en una obra de referencia nacional.

ACCÉSIT PROPUESTO PARA SU PUBLICACIÓN

Por otro lado, y en consonancia con esa calidad general, el jurado ha vuelto a proponer al Servicio de Publicaciones de la institución provincial pacense la divulgación de 'Enriqueta Martín y Ortiz de la Tabla (1892-1983): vida y legado de una bibliotecaria pionera en la Edad de Plata', de Teresa Amalia Asensio, natural de Almagro (Ciudad Real).

En su caso, esta filóloga se ha centrado en una llerenense que se erigió como un activo cultural determinante en la Generación del 27, que llegó a ser profesora en Estados Unidos y que fue directora de la Residencia de Señoritas, ha explicado Rina.

"Muy bueno también por cuestiones metodológicas", ha añadido en referencia al trabajo, que "sobre todo" permite descubrir a una mujer que aportó innovaciones a la biblioteconomía de los años 30 y 40 que la convierten en una pionera "fundamental". El jurado considera necesario "que la sociedad y la cultura extremeñas la pongan en el mapa de la historia", ha concluido.

El jurado de este galardón ha estado conformado una vez más por profesores de Historia Contemporánea de varias universidades, como Enrique Moradiellos (Premio Nacional de Historia y miembro de la Real Academia de la Historia), Encarnación Lemus (Premio Nacional de Historia), Miguel Ángel Melón, César Rina e Isabel María Pérez, según indica en nota de prensa la institución provincial pacense.

También forman parte del mismo los historiadores e investigadores Candela Chaves y José María Lama; el director del Área de Identidad Cultural, Manuel Candalija; y el jefe de los Servicios Centrales de Cultura y Deporte, Alejandro Vázquez.

Durante la deliberación, en la que se han aportado todas las opiniones de cada miembro sobre cada uno de los trabajos presentados de forma individual, ha estado igualmente presente la secretaria general en funciones de la diputación (con voz, pero sin voto), María Fernanda Rubio.

Por último, Juan Manuel Iglesias ha recordado que el Premio Arturo Barea está destinado al estudio de los siglos XIX y XX desde la perspectiva extremeña y su necesaria relación con la sociedad actual, en un ejercicio de mantenimiento de la memoria y entendimiento de la historia contemporánea. Tras la primera gala de entrega de la edición número 25, en 2027 se volverá a celebrar un acto para recibir al autor ganador de esta nueva cita.