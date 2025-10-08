La jueza impone sendas órdenes de alejamiento al hombre y la mujer detenidos tras una pelea en Cáceres

Archivo - Sede de los juzgados y la Audiencia Provincial de Cáceres - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cáceres ha decretado sendas órdenes de alejamiento a los dos detenidos por una pelea en el barrio de San Blas de Cáceres el pasado lunes, de modo que no podrán acercarse el uno al otro.

El hombre, que está siendo investigado por un presunto delito de lesiones dentro del ámbito de la violencia de género, y la mujer, a su vez investigada por un presunto delito de lesiones agravadas, después de que él resultara herido con un arma blanca, pasaron a disposición judicial este pasado martes, 7 de octubre.

Mientras tanto, la instrucción sigue su curso, según informan a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).