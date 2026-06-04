El juicio por la contratación de David Sánchez se suspende hasta el lunes, cuando se abordarán los informes finales

Los acusados en el juicio por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz - Pool

BADAJOZ, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, en la Diputación de Badajoz en 2017, se ha suspendido en la tarde de este jueves hasta el próximo lunes, cuando se abordarán los informes finales de las partes.

Así lo ha anunciado el presidente de la Sala, José Antonio Patrocinio, al concluir la sesión de esta tarde, en la que ha rechazado una petición de las defensas de los acusados en las que pedían que no acepten los nuevos cargos planteados por las acusaciones en sus conclusiones, o se aplaza el juicio diez días para estudiarlos.

La petición ha tenido lugar casi al cierre de la fase de conclusiones definitivas, en la que las acusaciones populares de HazteOír, PP, Vox, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y Liberum han modificado algunas de sus acusaciones a los investigados, respecto de lo que fiscal del caso, Begoña García Boró, ha considerado que existe "tanto una variación fáctica como jurídica de los hechos que inicialmente presentó el escrito de acusación popular" de manera que "se han introducido nuevos delitos que vulneran el principio acusatorio".

La fiscal ha concluido que, a su juicio, las nuevas acusaciones "no deben ser admitidas", salvo la presentada por Manos Limpias que solo ha modificado el escrito de acusación para adecuarlo a la prescripción del delito de aceptación del nombramiento ilegal. Posteriormente, no obstante, el letrado de Manos Limpias ha decidido adherirse.

A renglón seguido, el abogado del expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, Juan José Torres, ha señalado que para su representado se ha introducido "ahora" por parte de la acusación popular un delito de tráfico de influencias que previamente no estaba y ha solicitado un aplazamiento de 10 días "para poder articular una defensa de un nuevo delito" del que ha tenido conocimiento.

Por su parte, el abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, se ha mostrado de acuerdo con la fiscal y el letrado Torres, aunque ha precisado que el aplazamiento de 10 días vendría a constituir "una aceptación" de las variaciones solicitadas. Así, ha solicitado que, antes de aceptar ese plazo de 10 días, se realice "un análisis riguroso" de si lo que han pedido las acusaciones "es compatible o no con el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva que preside en el proceso democrático de España".

En cuanto al letrado que representa a Juana Cintas, Pedro del Pino, ha señalado que las nuevas imputaciones pueden producirse "bajo ningún concepto en el trámite de conclusiones definitivas". "Esto es insólito", ha manifestado, rechazando que se modifique el relato fáctico de la manera "tan abrumadora" como lo ha hecho la acusación popular.

Por su parte, el representante de tres de otros funcionarios juzgados (Francisco Martos, Emilia Parejo y Manuel Candalija), Rafael Arenas, ha aseverado que los cambios propuestos representan una "subversión absoluta de los términos del debate de las penas y de los elementos sustanciales", de manera que se ha adherido a lo solicitado por el resto de abogados de la defensa, igual que los representantes de Cristina Nuñez, Elisa Moriano, Ricardo Cabezas y Luis Carrero.

LAS ACUSACIONES SE OPONEN

A estas peticiones de la defensa ha replicado el abogado de Manos Limpias, cuyo abogado, José María Bueno, las ha rechazado y se ha ratificado en el escrito de conclusiones que ha presentado.

Por su parte, el letrado de Hazte Oír, Javier María Pérez, también se ha mostrado en contra de estas peticiones de la defensa, ya que a su juicio "se están citando cosas que no son aplicables", y ha considerado que "no habría tiempo suficiente" para el plazo de diez días que solicitan.

El abogado ha señalado que en sus conclusiones definitivas, Hazte Oír, no han "tocado ni un solo hecho", aunque sí han "tocado la calificación jurídica, eso es verdad", tras lo que ha defendido que "lógicamente, cuando se trata de calificaciones provisionales y calificaciones definitivas es porque se pueden cambiar, y las hemos cambiando cumpliendo el criterio de homogeneidad, y de no tocar los hechos".

En el mismo sentido se han pronunciado el resto de las acusaciones populares, cuyos abogados han defendido la legalidad de las modificaciones que recogen en sus conclusiones.

RESOLUCIÓN DEL JUEZ

Ante estas peticiones de la defensa, se ha realizado un receso de 15 minutos en la sesión para valorar, tras el que el presidente de la sala, José Antonio Patrocinio, las ha rechazado porque "no hay modificación sustancial de los hechos por parte de ninguna de las acusaciones".

Ha explicado que la sala ha cotejado los escritos de calificaciones provisionales y definitivas", ya ha concluido que "no hay modificación sustancial de los hechos, esto es fundamental", ha dicho.

"En cuanto al cambio de notificación jurídica, que pudiera haber, eso es cierto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 788.5 de la Ley en Juiciamiento Criminal, que permite al tribunal un aplazamiento hasta diez días", el presidente de la sala ha avanzado que el tribunal ha acordado aplazar la próxima sesión hasta el lunes a las 9,30 horas, ya cree que en tres días "hay tiempo suficiente" para analizar las conclusiones provisionales.

DAVID SÁNCHEZ RECHAZA DECLARAR MÁS

Ante de iniciar el trámite de conclusiones, el presidente de la sala ha ofrecido a David Sánchez la posibilidad de añadir alguna declaración más a la de esta mañana, algo que éste ha rechazado: "Si usted tiene algún punto que necesite aclarar, yo no tengo nada más que añadir", ha replicado al juez.

Una sesión de tarde tras la que el presidente de sala ha levantado la sesión hasta el próximo lunes, 8 de junio, cuando se reanudará a las 9,30 horas con los informes finales de las partes, en una sesión que se prolongará hasta las 14,00 y de 17,00 a 21,00 horas, y si es necesario, continuará el martes únicamente en horario de mañana, según la previsión de la sala.