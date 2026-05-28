El juicio al hermano de Pedro Sánchez en Badajoz se suspende hasta el lunes para resolver las cuestiones previas

El presidente de la Sala, José Antonio Patrocinio, en el juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz - Pool

BADAJOZ, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El juicio al hermano de Pedro Sánchez y otros diez investigados, por su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017, se ha suspendido hasta el próximo lunes, 1 de junio, para resolver las cuestiones previas planteadas por los abogados de la defensa.

Así lo ha anunciado el presidente de la sala, José Antonio Patrocinio, tras la sesión de más de cuatro horas de cuestiones previas, en las que han intervenido los abogados de los once investigados, los letrados de la siete acusaciones populares, así como la fiscal del caso.

En su intervención, Patrocinio ha señalado que hasta el momento se ha rechazado la petición de recusación que planteaban algunos de los abogados de los investigados, ya que según ha explicado, "no se ha legado ninguna causa nueva de la ya resuelta en su día por los autos del Tribunal Supremo de Justicia de Extremadura".

En este punto, el presidente de sala ha querido defender que este tribunal es "perfectamente imparcial", y por tanto "su único horizonte es el imperio de la ley".

Por tanto, el magistrado ha señalado que una vez rechazada la recusación, la sesión de reanudará el próximo lunes, 1 de junio, a las 9,30 horas, cuando "la sala resolverá las cuestiones previas planteadas", ya que según ha dicho, "hay que estudiarlas, hay que madurarlas".

Una vez resueltas, "en el caso de que hubiera que continuar el juicio", éste se reanudaría a las 10,00 horas con el calendario previsto de pruebas testificales, que tendrían lugar el lunes, martes y miércoles, en horario de mañana y tarde, de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 21,00 horas.

Tras las pruebas testificales, tendrían lugar declaraciones de los once acusados, previstas inicialmente para el jueves, 4 de junio, mientras que los informes finales sería el lunes y martes, 8 y 9 de junio.

"Ahí acabamos el juicio, si lo hemos acabado", ha señalado el presidente de sala, quien ha apuntado que en caso de que tuviera que continuar, éste seguiría del 15 al 19 de junio.

Cabe recordar que durante estos días, la sala de la Audiencia Provincial de Badajoz tendrá que decidir sobre las cuestiones previas planteadas por los abogados de la defensa, como respecto a la prescripción del delito de aceptación de nombramiento que se le imputa a David Sánchez, o sobre la imputación de Miguel Ángel Gallardo respecto a la creación de un puesto para el exasesor de Moncloa Luis Carrero.