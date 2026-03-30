La Junta abona diversas ayudas al ovino y caprino dotadas con más de 31,5 millones a cerca de 6.000 ganaderos extremeños

Ovejas - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, ha abonado este lunes más de 31,5 millones de euros a cerca de 6.000 ganaderos de diferentes ayudas al ovino y caprino.

En concreto, se han abonado 30.129.300,07 euros a 5.439 perceptores de la ayuda para los ganaderos extensivos y semiextensivos de ovino y caprino de carne, así como 1.277.212,17 euros a 407 ganaderos de la ayuda para la producción sostenible de leche de oveja y cabra.

Al mismo tiempo, se han abonado 191.950,05 euros de la ayuda para los ganaderos extensivos y semiextensivos de ovino y caprino sin pastos a su disposición y que pastorean superficies de rastrojeras, barbechos y restos hortícolas a 79 beneficiarios, informa en nota de prensa la Administración regional.

Con ello, la Junta recalca que mantiene su compromiso de abono de las ayudas correspondientes a sectores agrarios y ganaderos "claves" para la economía regional.