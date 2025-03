La Junta afirma que la continuidad o no de la Central de Almaraz "no depende en modo alguno" de la ecotasa extremeña

MÉRIDA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha afirmado que el relativo a una rebaja de la ecotasa autonómica como posibilidad para que las empresas propietarias de la Central de Almaraz se lancen a solicitar una prórroga de la vida útil de dicha planta "es un debate inexistente, envenenado e injusto", puesto que "las empresas en ningún momento han planteado una condicionalidad en función de si se rebaja o no se rebaja" dicho gravamen.

En este sentido, tras subrayar que "está claro que la última subida de la tasa en Enresa que se produjo por parte del Gobierno de España es superior a todo lo que cobra la comunidad autónoma de Extremadura en concepto de ecotasa", ha defendido que, por tanto, "la continuidad o no de Almaraz, la solicitud o no de la prórroga, no depende en modo alguno de la ecotasa de Extremadura".

"Puesto que simplemente la última subida, ese tramo último, es superior a toda la recaudación de Extremadura", ha remarcado a preguntas de los medios este viernes en Mérida durante una rueda de prensa tras la firma del Plan Extremeño de Movilidad Sostenible junto a los agentes sociales y económicos de la región.

Así, Abel Bautista ha incidido en que con una bajada o no de la ecotasa extremeña "no se pone en riesgo nada, no depende nada de esto, no es ninguna condición"; y ha pedido que no se propicien "debates envenenados, y que no son justos para la comunidad autónoma".

En este punto, Abel Bautista ha vuelto a manifestar el posicionamiento del Gobierno extremeño de que "se empiecen por rebajar (impuestos) en otras partes de España, que tienen muchas ganas de cerrar las centrales nucleares", en alusión a Cataluña.

"Que se ofrezcan voluntarios y empiecen por el córner, por Cataluña, que aquí, en Extremadura, estamos muy a gustos con nuestra central nuclear, con el empleo que crea, tanto directo como indirecto, con la economía que produce, con los impuestos que recaudan los ayuntamientos y con todo el entorno económico y social", ha reivindicado.

"Por tanto, que sean otras comunidades autónomas las que se ofrezcan voluntarias a esta cuestión. No va a ser Extremadura ni es el debate que hay que plantear en este momento, porque no se ha producido por parte de ninguna otra parte como condición", ha incidido sobre una posible rebaja de impuestos autonómicos para facilitar la continuidad de la Central de Almaraz.

POSIBLE PRÓRROGA

Por otra parte, preguntado también sobre una información publicada este viernes por el diario El Mundo según la cual las eléctricas propietarias de la Central Nuclear de Almaraz negocian ya una posible prórroga de la instalación hasta 2030, Bautista ha considerado "muy positivo" esta posibilidad, y ha añadido que es algo sobre lo que el Gobierno extremeño viene trabajando, "tanto de manera discreta que no se ve, como de manera pública que se ve", a través de las reivindicaciones o reuniones que la propia presidenta, María Guardiola, ha mantenido a nivel ministerio y a nivel europeo.

"Por tanto, que se puedan seguir dando pasos para que sea una realidad esa continuidad de la central nuclear de Almaraz, como elemento imprescindible para nuestro desarrollo económico y social, para nosotros es algo muy positivo", ha espetado Abel Bautista, quien ha aseverado que la posibilidad de una prórroga además "da cuenta" del trabajo realizado por María Guardiola "encabezando" la reivindicación de la continuidad de la central "cuando en un primer momento todos los sectores no estaban implicados".

En todo caso, el consejero ha aseverado que la posibilidad de que las empresas soliciten una prórroga "no es suficiente", toda vez que "no" se sabe qué posición adoptará el Gobierno central ante esa hipotética petición, y ha subrayado que el objetivo final es que la Administración nacional "conceda" una prórroga.

"No es suficiente, puesto que no conocemos nada más que esa posible solicitud por parte de las empresas, pero no sabemos qué va a hacer el Gobierno de España si tenemos en cuenta que hace tan solo 48 horas la ministra dijo que nada había cambiado en torno a Almaraz", ha espetado.

"Sí es cierto que confiamos en que puedan seguir desarrollándose esas conversaciones, esas negociaciones, que finalmente se solicite la prórroga y, lo más importante, que se conceda", ha añadido.