La Junta anima a los centros educativos con baja matriculación a fomentar la Formación Profesional

El director general de Formación Profesional, Alberto Luján, en la Consejería de Educación. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura ha solicitado a los centros educativos con baja matriculación, en general, y a los docentes, en particular, fomentar la Formación Profesional (FP), al tiempo que les solicita que informen, orienten y den visibilidad a los ciclos de sus centros con el objetivo de que puedan tener continuidad.

Así, la Dirección General de Formación Profesional ha enviado un comunicado a los centros transmitiéndole que una oportunidad que no llega al alumnado acaba "desapareciendo", insistiendo en que los ciclos "necesitan alumnado para cumplir su función".

Cada uno de ellos será analizado desde esta dirección general de manera preventiva para mantener la enseñanza, siendo las matriculaciones y la empleabilidad los principales aspectos a tener en cuenta.

El director general autonómico de Formación Profesional, Alberto Luján, ha señalado que la FP genera oportunidades, talento y empleo, además de ser una "importante" herramienta para luchar contra la despoblación.

Además, la implantación de nuevos ciclos -ha apuntado- va de la mano del tejido productivo consiguiendo que los jóvenes encuentren su oportunidad laboral y las empresas locales los profesionales que necesitan.

En el actual curso 2026-2027 se han ofertado 828 ciclos formativos, 22 de ellos de nueva implantación y seis nunca antes desarrollados en Extremadura.