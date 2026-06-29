La Junta aprobará en unos días el primer plan de igualdad para sus 63.000 trabajadores y que contará con 89 medidas

La secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez Vera, en declaraciones a los medios antes de comparecer en comisión en la Asamblea para explicar las líneas de su departamento - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura aprobará "en muy poquitos días" el que será el primer plan de igualdad para sus más de 63.000 trabajadores públicos, que afectará también a sus organismos autónomos y dependientes, y que incluirá 89 medidas.

Este plan, unido al protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo de la Junta como centro de trabajo ya aprobado anteriormente, responde a un mandato de la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres del año 2007, y pretende que los empleados públicos de la comunidad tengan "de verdad una igualdad de oportunidades".

De este modo lo ha avanzado la secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez Vera, en declaraciones a los medios antes de comparecer este lunes en comisión en la Asamblea para informar sobre las líneas generales de actuación de su departamento, y donde ha remarcado que será el Gobierno de la 'popular' María Guardiola el que pondrá en marcha estas medidas, "le pese a quién le pese".

El citado plan de igualdad contará con órganos encargados del seguimiento del cumplimiento de sus 89 medidas, encaminadas a conseguir "la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, igualdad entre los trabajadores y los empleados públicos, que tengan la misma igualdad de oportunidades".

Así lo ha subrayado Sánchez Vera en una comparecencia en la que ha remarcado el "compromiso" de la presidenta María Guardiola con la igualdad en la lucha contra la violencia de género en materia de conciliación y de defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+.

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