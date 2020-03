La Junta asegura que aplica "todos los protocolos" ante la tuberculosis y que las pruebas son "fiables"

MÉRIDA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha asegurado que están aplicando "todos los protocolos" establecidos en la Unión Europa y España ante la situación de la tuberculosis así como que "los índices de sensibilidad y especificidad de las pruebas" que se realizan para su detección "son absolutamente fiables".

Así lo ha destacado el director general de Agricultura y Ganadería, Antonio Cabezas, en declaraciones a Europa Press Televisión, quien ha afirmado que "se han dado muchos pasos para ayudar y resolver" la situación de la tuberculosis en la región.

A este respecto, ha apuntado que los datos de final de campaña del año pasado en ganado vacuno señalan que "la prevalencia acumulada por explotación ha sido del 6,6 por ciento" mientras que "hace cuatro años se estaba en el 12,96 por ciento".

De este modo, ha subrayado que va "bajando cada año la prevalencia" así como que "de ese 6,6 por ciento, en lo que es el último saneamiento realizado en todas las explotaciones de vacuno de Extremadura, la prevalencia final es del 2,08, es decir, a 31 de diciembre del año pasado solamente el 2,08 por ciento" de las más de 10.000 explotaciones de ganado vacuno extremeñas "habían tenido su último saneamiento con algún animal positivo".

Igualmente, en ganado caprino, ha destacado que la evolución también "ha sido muy buena" en 2019 ya que se estaba "por encima del 6 por ciento de las explotaciones afectadas" y ahora es "un 2,8 por ciento".

"Muchas veces cuando se escuchan por ahí noticias de que hay que sacrificar alguna explotación o que hay vacas o cabras que sacrificar parece que es un problema generalizado, que todo el mundo tiene esa situación pero no es así", ha aseverado.

Así, Cabezas ha apuntado que van "avanzando" y que van a "seguir trabajando" para "reducir esa prevalencia y la incidencia en animales". Además, ha señalado que ahora tienen "un arma nueva" con el Real Decreto aprobado el 13 de febrero en el Ministerio de Agricultura que "va a permitir realizar también actuaciones sanitarias sobre la población cinegética y ordenar todos los recursos cinegéticos desde el punto de vista sanitario".

MESA DE LA TUBERCULOSIS

Del mismo modo, ha recordado que en 2015 la Junta creó la Mesa de la Tuberculosis a través de la que se han hecho "multitud de acciones" para "eliminar el problema", así como que también se han puesto en marcha convenios con la Universidad de Extremadura o líneas de ayudas en bioseguridad.

Antonio Cabezas también ha puesto en valor el "apoyo" de la Junta a los cebaderos comunitarios así como que han "conseguido que se cambie la normativa" para que "en cualquier explotación en la cual aparezca un animal positivo simplemente con analizar luego los terneros, aunque hayan pasado 45 días desde el último saneamiento, si son negativos también podrán salir a cebaderos".

"Se han dado muchos pasos para ayudar y resolver esta situación que a todos nos ha incomodado mucho, a los ganaderos principalmente que han hecho un gran esfuerzo en todos estos años y a la Administración que, evidentemente, hemos tenido que adoptar medidas en algunas ocasiones que a nosotros también nos cuestan y que tenemos empatía con lo que puedan sufrir algunos ganaderos en ocasiones", ha señalado.

En este sentido, ha dicho que están "resolviendo un problema" que tiene "distintas vertientes", es decir, una parte productiva, otra comercial y la sanitaria.

PRUEBAS

Por otra parte, el director general ha considerado sobre las pruebas que se realizan para detectar la tuberculosis en los animales que "se habla mucho desde el desconocimiento" pero que la Junta aplica "todos los protocolos" establecidos por la Unión Europea y a nivel de España.

"Gracias a la aplicación de esos protocolos y de esas pruebas pues prácticamente toda Europa está libre de tuberculosis y ya en España tenemos la cornisa cantábrica que en breve va a estar calificada como oficialmente indemne de tuberculosis", ha destacado.

Así, ha asegurado que esto "se ha hecho con las mismas pruebas" que se realizan en Extremadura. "Los índices de sensibilidad y de especificidad de las pruebas son absolutamente fiables, por lo tanto el hecho de que en un matadero en un momento determinado a un animal no se le vea una lesión, no quiere decir que no esté contaminado", ha explicado.

"Como estamos haciendo dos y tres pruebas a lo largo del año, no da lugar, precisamente, a que se desarrollen esas enfermedades", ha proseguido el director general.

Finalmente, Cabezas ha sostenido que saben lo que tienen que hacer, que tienen "protocolos hechos por expertos" que han llevado "a otras regiones a eliminar la tuberculosis" y que en Extremadura "están ayudando a resolver el problema que había en 2015".

"Vamos a seguir trabajando en esa línea, intentando ayudar en todo lo que podamos a los ganaderos que tengan algún tipo de problema", ha concluido.

