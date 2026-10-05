La Junta celebra el adelanto y ve que Sánchez ha convertido una necesidad de "muchos" españoles en una "propia"

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Junta de Extremadura y secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, atiende a los medios de comunicación en Badajoz. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Junta de Extremadura y secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha señalado que este lunes el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "ha convertido, sin duda alguna, una necesidad de muchos españoles en una necesidad propia", ante el anuncio de adelantar las elecciones generales al próximo 29 de noviembre.

"Los españoles por fin van a poder votar, van a poder hablar en las urnas, se devuelve definitivamente eso que tanto hemos pedido desde el Partido Popular y también desde el Gobierno de la Junta de Extremadura, como no puede ser de otra manera", ha señalado, para remachar en este sentido que los ciudadanos, "ante la situación que vive el país" y "las cuestiones lamentables" que han tenido que soportar los españoles en todos los ámbitos de la vida pública, podrán "de nuevo hablar" y decir en las urnas qué país quieren para el futuro.

Y es que, para Abel Bautista, este lunes "Sánchez ha convertido, sin duda alguna, una necesidad de muchos españoles en una necesidad propia" y "por encima de cualquier otra cuestión", ha insistido, "ha convertido un interés general en un interés propio".

"Según hemos conocido en los últimos minutos, va a llevar los decretos leyes a la Diputación Permanente", ha remarcado en relación a los de vivienda que el Gobierno prevé aprobar de nuevo en el Consejo de Ministros de este martes, para afear que en su opinión supone "una artimaña más" de las que están "acostumbrados" por parte de Sánchez.

También "saltarse esa mayoría parlamentaria que no tiene en el Congreso" pero que, "paradójicamente", "sí tiene en la Diputación Permanente con un voto más del bloque que a él le ha acompañado hasta este momento", por lo que ha valorado que "no había otra forma de terminar la legislatura, precisamente, que utilizando una estratagema más" para "convertir" un asunto "de interés general de todos los españoles en una supervivencia y en un interés propio".

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