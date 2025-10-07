La Junta cifra en el 36,40% el seguimiento de la huelga de docentes extremeños

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en rueda de prensa - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha cifrado en el 36,40 por ciento el seguimiento de la huelga de docentes de la región, convocada este martes por los sindicatos PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT SP para reclamar la homologación salarial del colectivo.

Éstos son datos contabilizados hasta las 10,00 horas y la jornada se está desarrollando "con normalidad y sin incidencias reseñables", ha apuntado el Ejecutivo regional, que añade que los servicios mínimos establecidos también "están funcionando con normalidad".

Manzano, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, ha recalcado que la predisposición de la Junta para negociar es "toda" y que puso, "desde un primer momento, soluciones encima de la mesa".

Entre ellas, ha citado un subida salarial de 80 euros al mes en 14 pagas, lo que suponía un aumento de 1.120 euros al año y un impacto presupuestario de casi 23 millones de euros.

"Esta medida no está hoy en vigor, no está ya este dinero en el bolsillo de los docentes porque fue rechazado por los agentes sociales, porque fue rechazado por los sindicatos", ha señalado Elena Manzano a preguntas de los medios.

En este sentido, ha incidido la portavoz de la Junta en que los servicios públicos son "una prioridad" para la Junta, que está abierta a "retomar esa negociación y a solventar esta situación lo antes posible".

