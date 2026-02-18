La Junta concede 124.000 euros para exhumar víctimas del franquismo en Valverde de Llerena, Fuentes de León y Miajadas

Archivo - Exhumación de restos en una fosa común en el cementerio de Villanueva de la Serena en 2016. - ARMHEX - Archivo

MÉRIDA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha concedido subvenciones directas por importe total de 124.217 euros a tres ayuntamientos de la comunidad autónoma para la realización de actuaciones de exhumación, identificación y dignificación de víctimas de la guerra civil en la comunidad autónoma, correspondientes a la anualidad 2025.

Según el anuncio que publica este miércoles, 18 de febrero, el Diario Oficial de Extremadura, los municipios beneficiarios de estas subvenciones que concede la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, son Valverde de Llerena, Fuentes de León y Miajadas.

De esta forma, el Ayuntamiento de Valverde de Llerena recibe 62.162,18 euros para la exhumación y trabajos de identificación de las víctimas localizadas en las fosas comunes de la guerra civil del cementerio municipal.

A su vez, el Ayuntamiento de Fuentes de León percibe la cantidad de 45.000 euros para la realización de un proyecto y construcción de un monumento conmemorativo a las víctimas de la represión de la guerra civil del cementerio municipal.

Finalmente, el Ayuntamiento de Miajadas contará con 17.055,26 euros para la identificación de víctimas a través de análisis antropológicos y genómicos de los cuerpos localizados en el cementerio municipal.