La Junta concede 67.000 euros en ayudas a la edición de libros en Extremadura, un 22% más que la convocatoria anterior

Archivo - La Junta convoca las ayudas para libros de texto y material escolar, dotadas con casi 9 millones de euros - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha concedido 67.094 euros en ayudas a la edición de libros en la comunidad autónoma, lo que supone un 22 por ciento más que el año anterior, que beneficiarán a 20 proyectos bibliográficos.

Según recoge la resolución que publica este martes, 16 de diciembre, el Diario Oficial de Extremadura, estas ayudas posibilitarán la edición de 'El mundo que había de venir', 'Cámara negra' y 'La paloma blanca', de Ana María Crespo Villarreal, que recibirán 3.979, 3.800 y 3.949 euros, respectivamente.

'Atlas ilustrado de Cáceres. Pueblo a pueblo', de Enrique Rodríguez Extremeño, recibirá 4.000 euros; mientras que las obras 'Mi madre me daba besos', y 'Los colosos. Antología de Poesía Taurina y de Toros en Extremadura', de Imprenta Trejo, suman 2.251 y 2.427 euros.

La obra 'Se llamaba libertad', de David García Ferrero, contará con 3.711; y 'Correspondencias', de Leticia Ruifernández Nogues, con 4.000 euros. 'Fábulas de las transparencias', de Ril Editores, con 1.124 euros; y 'Veinte, veinte', de Ediciones Trea, 668 euros.

Otras obras como 'Jerez. Pasión y arte. Documento Gráfico. Semana Santa Jerez de los Caballeros', de Editamas Edición de Contenidos Digitales, recibirá 4.000 euros; y 'Corazón de siete leguas', 'Guerra y lluvia' y 'Una belleza insoportable. Las cartas de Everett Ruess', de Periférica de Libros, 4.000 euros por cada proyecto.

'Seguir bailando. Crónicas del intento, la belleza y la resistencia', 'Morir de éxito. Los retos del feminismo en la era Trump' y 'Grita Casandra', de Juan David Matías Marcos, contarán con 3.307, 3.275 y 2.601 euros respectivamente.

Asimismo, 'Cosechadora universal', 'La montaña hueca' y 'Bestiario', de Francisco Javier Martínez Flores, recibirán 4.000 euros cada uno, apunta la Junta en una nota de prensa.

Los proyectos que reciben estas ayudas deben iniciarse a partir del día siguiente a la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la convocatoria y terminar antes del 30 de junio del 2026.

De esta forma, se conceden subvenciones a la edición de libros, estableciéndose así una inversión en el sector editorial de Extremadura y enriqueciendo el patrimonio bibliográfico extremeño, mediante la financiación de gastos que su publicación genere.

Dichas ayudas pretenden apoyar las iniciativas surgidas en el ámbito de la producción editorial extremeña, contribuyendo al desarrollo económico de Extremadura.

La resolución también establece que estas subvenciones son compatibles con cualquier otra ayuda o subvención de las Administraciones Públicas o entidades públicas o privadas para la misma finalidad, siempre que la cuantía de ayudas públicas no supere aisladamente o en concurrencia con otras ayudas, el coste del proyecto para el que se solicita la subvención.