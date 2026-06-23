La Junta concede una ayuda de 2.500 euros a 147 estudiantes universitarios para gastos de residencia

Alumnos en un aula - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura ha publicado este martes en el DOE la resolución de la convocatoria de becas complementarias para estudios de enseñanzas universitarias, correspondiente al curso académico 2025/2026.

Estas ayudas, destinadas a sufragar gastos de residencia, beneficiarán a un total de 147 estudiantes, cada uno de los cuales recibirá 2.500 euros. Esta medida supone una inversión total de 366.250 euros por parte de la Administración educativa.

La convocatoria tiene como objetivo apoyar al alumnado universitario de Extremadura que debe residir fuera del domicilio familiar para la realización de estudios conducentes a la obtención de un título oficial de Grado, Arquitectura o Ingeniería en la Universidad de Extremadura durante el curso académico 2025/2026.

Asimismo, incluye estudios de Grado en cualquier universidad pública del territorio español, siempre y cuando no se impartan en la UEx y tengan carácter presencial, informa en nota de prensa la Junta.

Las ayudas están dirigidas a estudiantes que no pueden optar al componente de residencia de la beca del ministerio por superar la renta de su unidad familiar los límites establecidos en la convocatoria estatal, así como al alumnado que, cumpliendo el requisito de renta, supera los umbrales de patrimonio. En este último caso, es necesario acreditar una nota media igual o superior a 8,00 en el curso anterior.

De esta manera, las becas autonómicas complementan al sistema de becas estatal, permitiendo acceder a la cobertura de los gastos de residencia a un mayor número de estudiantes de la comunidad autónoma.

La denegación de solicitudes se debe, principalmente, a que las personas solicitantes no reciben beca del ministerio por superar umbrales de renta, no han acreditado la nota media exigida, disfrutan de una ayuda incompatible o han solicitado la beca para estudios o centros no contemplados en la convocatoria, entre otras causas.