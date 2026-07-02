La Junta defiende que ha aplicado "rigurosamente" criterios técnicos para suprimir ciclos de FP y el PSOE lo ve injusto

La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, en el pleno de la Asamblea de Extremadura - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Sandra Valencia Ramos, ha defendido que el Gobierno de María Guardiola ha aplicado "muy rigurosamente" los criterios técnicos para suprimir o ampliar ciclos de Formación Profesional en la región, teniendo en cuenta que hay que aplicar "un cambio de mentalidad" en esta materia ya que la FP "está en continua evolución".

"Lo que hoy funciona mañana igual no, porque esos ciclos formativos están adaptados a la empleabilidad, están adaptados a nuestras empresas, y de eso estamos trabajando, de la mano de nuestras empresas", ha remarcado la consejera, quien ha recordado que, al margen de las supresiones, la Junta va a ampliar la oferta en 22 ciclos formativos "de la mano de las empresas".

"De eso no hablamos, sólo hablamos de las supresiones que todas han sido muy rigurosamente estudiadas, y no en el último año, sino en los últimos cinco años", ha reprochado a los socialistas en respuesta a una pregunta de la diputada del PSOE Lara Garlito este jueves en el pleno de la Asamblea sobre supresiones de ciclos de FP en la región.

Por su parte, Garlito ha alertado del "desmantelamiento rural" que a juicio de su partido está practicando la Junta de Extremadura con decisiones como la supresión de ciclos formativos de FP, algo que a su juicio no es "justo".

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