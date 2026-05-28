La Junta defiende la continuidad de Almaraz porque genera "miles de empleos" y es "garante" de la soberanía energética

La consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán, en la Asamblea de Extremadura a 28 de mayo de 2026. - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán, ha defendido este jueves la continuidad de la central nuclear de Almaraz, ya que genera "miles de empleos", riqueza y es "garante" de la soberanía energética de España.

Así ha respondido a la pregunta formulada en la Asamblea de Extremadura por el diputado de Unidas por Extremadura, Juan Schirinzi, sobre planes alternativos para los vecinos de Campo Arañuelo.

Schirinzi se ha dirigido a Morán por una noticia conocida este miércoles sobre una parada en una de las unidades de la central para realizar una intervención técnica en una válvula. Para el diputado de Unidas por Extremadura, esto refleja que Almaraz "ya ha alcanzado su límite de vida útil" y ha cuestionado a Morán si la Junta cuenta con un plan de reconversión industrial para la comarca cacereña.

"Nuestra prioridad es que el Campo Arañuelo tenga futuro, de que los vecinos de esa comarca no se tengan que marchar y que tengan un proceso de reconversión industrial apoyado en las renovables, en la agroindustria y que reaproveche los elementos de la central, como defienden varios científicos y técnicos, por ejemplo, para la producción de renovables", ha trasladado Schirinzi en sus cuestiones al gobierno autonómico, resaltando también la importancia de la soberanía energética tanto en Extremadura como en España.

En sus respuestas, Morán ha indicado a los miembros de Unidas por Extremadura que "son el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer" y que consiste en que "la ideología tape la realidad" y en que se "dé la espalda a las necesidades que tiene Extremadura".

"¿Habla usted de los vecinos de Campo Arañuelo? ¿Por qué no los escucha? Porque apoyan de manera mayoritaria el que no se cierre la central nuclear de Almaraz", ha afirmado la consejera de Energía.

Morán ha proseguido defendiendo que tanto la Comisión como el Parlamento Europeos piden la continuidad de la central de Almaraz, una instalación que, según la consejera, "genera miles de empleos y genera riqueza" y que, además, "garante de la soberanía energética nacional".

"Da seguridad a la red y es un activo que no nos podemos permitir el lujo de perder por cuestiones ideológicas alejadas de la razón y del sentido común", ha agregado, acusando tanto a Unidas por Extremadura como al Gobierno de Pedro Sánchez de "cerrar Almaraz cegados por la ideología y alejados de toda lógica y de lo que quieren los extremeños".

En contraposición, ha señalado que el Ejecutivo autonómico defiende tanto la continuidad de la central nuclear como el impulso de todos los proyectos posibles. "No queremos alternativas. Queremos la industria y queremos Almaraz. Lo queremos todo para nuestra región", ha sentenciado la consejera.