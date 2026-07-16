La Junta defiende que Extremadura llega "preparada" a la IA y avanza su aplicación en sostenibilidad o protección civil

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, durante su comparecencia este jueves en la Asamblea - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha defendido el proceso de simplificación administrativa puesto en marcha por la Junta, basado en ordenar procedimientos o reducir cargas, como paso previo para "acelerar esa transformación" mediante la hiperautomatización y la inteligencia artificial, ante lo que ha avanzado que, tras el desarrollo del agente del área de Patrimonio Cultural, trabajan para trasladar este modelo a ámbitos tales como sostenibilidad o protección civil.

"Extremadura no llega tarde a la inteligencia artificial, Extremadura llega preparada; porque antes de hablar de inteligencia artificial hemos hecho el trabajo más importante: ordenar, simplificar, conectar y mejorar", ha señalado, ya que la IA "no puede funcionar una administración desordenada", pero "sí puede multiplicar" la capacidad de una "que ya ha decidido transformarse".

Así, la nueva plataforma de hiperautomatización e inteligencia artificial de la Junta no es una herramienta aislada, sino "una capacidad común" para toda la administración, que permitirá automatizar tareas repetitivas, conectar sistemas o comprobar información, ante lo que ha matizado que la IA "no viene a sustituir a los empleados públicos, viene a reforzar su capacidad". No obstante, ha asegurado, "las decisiones que afectan a derechos, obligaciones o responsabilidades públicas seguirán correspondiendo siempre a las personas".

Tras referirse al "primer ejemplo práctico de esta nueva etapa de la administración inteligente" con Patrimonia, Santamaría ha detallado que no sustituye a los técnicos de Patrimonio Cultural, sino que los hace más capaces y les ayuda a localizar antecedentes, ordenar información, revisar documentación o preparar borradores de trabajo; y ha anunciado que ya están trabajando para trasladar esa capacidad a otros ámbitos, como sostenibilidad o protección civil.

Así lo ha detallado Santamaría este jueves en una comparecencia a petición propia en el pleno de la Asamblea en la que ha informado sobre el lanzamiento de la plataforma de hiperautomatización e IA, la evolución en simplificación administrativa y digital y la Ley de Simplificación Administrativa.

En su intervención, ha precisado que comparece para explicar una transformación "estratégica para Extremadura" como la de la administración pública, vinculada a la tecnología y a la relación con las personas, "porque cuando hablamos de simplificación administrativa, digitalización o inteligencia artificial, en realidad hablamos de algo muy sencillo, y es de hacerle la vida más fácil a la ciudadanía, a las empresas y a quienes trabajan dentro de la administración".

Así, ese es el objetivo de la transformación que impulsa la Junta y está cambiando "la manera de entender la administración, construyendo un nuevo modelo de administración inteligente", ha precisado, a la par que ha expuesto que "simplificar no significa reducir garantías" ni "eliminar cargas innecesarias manteniendo todos los controles necesarios".

Además, ha remarcado que una transformación de este tipo "tiene que convertirse en una nueva forma de trabajar de toda la administración" y que, por eso, están impulsando la futura Ley de Simplificación Administrativa Digital e Inteligente. También ha destacado que la transformación digital es "una palanca para la igualdad de oportunidades" con una dimensión territorial.

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