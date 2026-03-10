La Junta defiende una visión integrada entre movilidad urbana y conectividad territorial para no generar desequilibrios

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en funciones, Manuel Martín Castizo, participa en el eMobility Expo World Congress-MOW 2026 - JUNTA DE EXTREMADURA

La Junta de Extremadura defiende una visión "integrada" entre movilidad urbana y conectividad territorial para que las políticas de movilidad eviten que la transición energética genere desequilibrios territoriales o una movilidad a dos velocidades.

Así lo ha puesto de manifiesto este martes el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en funciones, Manuel Martín Castizo, durante su participación en el eMobility Expo World Congress-MOW 2026, que se celebra en Málaga con la asistencia de más de 6.000 profesionales del sector, y donde ha recalcado que la transición ecológica "no puede dejar a ningún territorio atrás".

Durante su intervención, ha explicado que, para territorios con baja densidad de población, como Extremadura, la movilidad tiene una dimensión adicional, en concreto, garantizar la vertebración territorial y la igualdad de oportunidades, teniendo en cuenta que debe entenderse como un instrumento de desarrollo económico, un factor de acceso a servicios y empleo, y una herramienta contra la despoblación.

Por ello, el "desafío" en la comunidad extremeña consiste en abordar simultáneamente la movilidad urbana y la movilidad rural, algo que exige una visión "integrada" entre movilidad urbana y conectividad territorial, infforma en nota de prensa el Gobierno autonómico.

A este respecto, Martín Castizo ha recordado la aprobación el pasado año del Plan Extremeño de Movilidad Sostenible, certificado con los agentes económicos y sociales de la región, y que contempla 77 actuaciones y casi 1.900 millones de euros de inversión hasta el año 2030.

Los principales objetivos del plan, ha indicado, son garantizar una movilidad de calidad a la ciudadanía, implantar modelos de desplazamiento más sostenibles y reforzar la cohesión territorial.

ESTRATEGIAS E INVERSIONES

Por otro lado, el titular extremeño de la materia en funciones ha señalado las prioridades estratégicas que, a su juicio, deben acometerse en este ámbito, tales como la electrificación del transporte, la modernización del transporte público, la colaboración público-privada y la cooperación interterritorial.

Todo ello, ha reiterado, conlleva unas inversiones extraordinarias para lograr la transición hacia una movilidad descarbonizada, que no puede estar basada únicamente con convocatorias puntuales o fondos temporales, sino que debe prevalecer la justicia financiera y la corresponsabilidad institucional.

Además, Martín Castizo también ha abordado la necesidad de invertir "mucho más" en el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias para lograr una "mayor seguridad y fiabilidad" de éstas, que genere "mayor confianza" en el sistema de movilidad.

El mantenimiento, ha asegurado, es la dimensión "menos visible" de las infraestructuras, pero es la que garantiza "continuidad, regularidad y seguridad del servicio".

Asimismo, ha subrayado que Extremadura aspira a ser parte "activa" en la transformación de la movilidad sostenible, que no se construye únicamente con tecnología, sino que debe ir de la mano de la colaboración institucional, la confianza empresarial y la planificación estratégica compartida, ha sentenciado.

El consejero extremeño ha estado acompañado por el director general de Movilidad y Transportes en funciones, Cristóbal Maza Olivera.