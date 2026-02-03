La Junta destaca que Extremadura es la región en la que más bajó el paro respecto a enero de 2025

A secretaria general de Empleo en funciones, María José Nevado - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Empleo en funciones, María José Nevado, ha señalado que el paro de enero en Extremadura es el mejor para un mes de enero de toda la serie histórica, lo que "confirma" que el mercado laboral de la comunidad mantiene una "evolución sólida y positiva", tras experimentar una disminución interanual de casi 6.600 personas a pesar del "ajuste estacional" habitual del primer mes del año.

En concreto, en términos mensuales el paro ha aumentado en 1.940 personas, pero la media histórica registrada en los meses de enero desde 2005 se sitúa en torno a las 3.316 personas, por lo que se trata de un comportamiento "mucho más contenido de lo habitual, que no altera la tendencia positiva de fondo".

En el último año, el desempleo se ha reducido exactamente en 6.591 personas, lo que supone un descenso del 9 por ciento, una bajada "muy significativa" dado que Extremadura es la comunidad autónoma donde más se reduce el desempleo en el mes de enero. A nivel nacional la bajada es de "poco más" del 6 por ciento, por lo que "hay una diferencia de tres puntos en favor de Extremadura", indica la Junta en una nota de prensa.

Asimismo, subraya el descenso del paro femenino, tras situarse el número de mujeres desempleadas en 42.508, la cifra más baja para un mes de enero. En concreto, en el último año, ha descendido en 4.279 mujeres, un 9,15 por ciento, lo que significa que "dos tercios de toda la reducción anual del desempleo corresponde a mujeres".

"Este dato refleja el impacto positivo de las políticas de empleo, donde figura la mujer como colectivo prioritario, y el avance en la reducción de la brecha laboral de género", según ha indicado Nevado.

DESCENSO EN TODOS LOS SECTORES

El paro desciende en todos los sectores, con una bajada "muy destacada" en los servicios, que concentran 4.644 personas desempleadas menos, seguidos de la construcción (-688) y, de forma "muy notable", la industria, que registra descensos en términos relativos "muy intensos" del (-14,5 por ciento).

De hecho, las principales ramas de actividades industriales presentan una reducción superior al 14 por ciento, lo que pone de manifiesto el "buen comportamiento" de un sector clave, que es una apuesta directa de este ejecutivo.

En términos mensuales, son la industria (-42) y la construcción (-26) las que registran caídas de paro. Esto significa, según Nevado, "que el incremento mensual del desempleo se debe a la estacionalidad que responde al fin de la época navideña como cada año, así como la finalización de las campañas agrícolas del último trimestre, a lo que se suman las intensas lluvias que hemos tenido a lo largo del mes de enero".

Por edades, la evolución interanual "vuelve a ser positiva" en todos los tramos, si bien destaca "especialmente" el descenso entre las personas mayores de 45 años, con casi 4.000 personas menos en paro, (-3.979) así como el "fuerte descenso" entre las personas de 25 a 45 años (-2.510).

También considera "relevante" la bajada del desempleo juvenil, en términos interanuales con casi 500 jóvenes menores de 30 años que han abandonado el paro en el último año, lo que "refuerza la tendencia positiva".

PARADOS LARGA DURACIÓN

En cuanto a los parados de larga duración la cifra se ha reducido en 4.751 personas, lo que supone una bajada del 14,39 por ciento. Solo en el último año, el descenso ha sido de más de 3.330 personas, un "avance muy significativo que muestra la eficacia de las políticas específicas dirigidas a este colectivo" y por las que "se sigue apostando" con medidas como el bono impulsa futuro, que incrementa las ayudas a la contratación de parados de larga duración en un 20 por ciento.

También es "positiva" la evolución del desempleo entre las personas con discapacidad, con un descenso interanual cercano al 9 por ciento, avanzando así en su "integración en el mercado laboral", dado que es un colectivo al que, asegura Nevado, "se presta mucha atención".

En cuanto a la contratación, en enero se registraron 26.656 contratos, en términos interanuales se han firmado más contratos que hace un año, concretamente un 3 por ciento más.

Por su parte, la Seguridad Social registra de media 410.618 afiliaciones medias durante enero, lo que significa que se produce una subida media de 3.357 cotizantes. La industria es el sector más dinámico en términos interanuales tras el incremento de número de afiliados en un 2,44 por ciento. En cuanto a los autónomos suben en 559 interanual hasta alcanzar los 80.892.

"Todos estos datos confirman que Extremadura avanza en la buena dirección, con un mercado laboral más fuerte, más inclusivo y con más oportunidades. Seguiremos trabajando para que Extremadura sea el mejor lugar para trabajar", ha concluido Nevado.