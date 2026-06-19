La Junta destina 261.000 euros en ayudas dirigidas a la producción teatral, de danza y de música profesionales

Representación de una obra teatral - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la resolución por la que destina 261.000 euros en ayudas destinadas a la producción teatral, de danza, espectáculos multidisciplinares y de música profesionales de la región para el año 2026.

Las ayudas han sido concedidas a un total de quince empresas y oscilan entre los 12.000 euros concedidos a Producciones Artísticas Extremeñas para su espectáculo 'El Perrete y la cantera flamenca extremeña' y a David Capellán por 'Arrejuntau. De la tierra pá la tierra', o los 36.000 euros concedidos a Esteban García Ballesteros para 'El último juego de manos', pasando por los 24.000 euros que ha recibido Verbo Producciones para 'Casa con dos puertas, mala es de guardar' o los 27.000 euros para Rafael Molano y 'La bruja de los ajos'.

De los 15 espectáculos que recibirán estas ayudas, se encuentran seis obras de teatro; uno de teatro/espectáculo multidisciplinar; un espectáculo de danza; otro de teatro danza; cinco espectáculos musicales y un último espectáculo multidisciplinar.

El objetivo de estas ayudas, como así recoge la propia resolución, tiene como finalidad sufragar los gastos que genere el montaje de nuevas producciones, indica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Estas ayudas se convocan con el fin de apoyar a las iniciativas que surjan en el ámbito del teatro, la danza, los espectáculos multidisciplinares y la música, así como contribuir en el desarrollo económico de Extremadura, concretamente en el sector de las artes escénicas y de la música.