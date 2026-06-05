La Junta destina 500.000 euros en ayudas para favorecer el relevo generacional en empresas familiares extremeñas

Ayudas de la Junta de Extremadura para el relevo generacional en empresas familiares - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ofrecerá ayudas para favorecer el relevo generacional en empresas familiares de la región

La finalidad de estas ayudas es facilitar que estas empresas puedan abordar la planificación del relevo generacional de forma profesional y ordenada, a través del desarrollo e implementación de protocolos familiares y de un servicio de asesoramiento especializado dirigido al diseño, planificación e implantación de un plan de relevo en la empresa.

Se trata de la primera convocatoria por importe de 500.000 euros financiada con cargo a fondos propios de la comunidad autónoma de Extremadura.

El proyecto de decreto por el que se establecen las bases reguladoras de estas ayudas destinadas a favorecer el relevo generacional, así como la primera convocatoria de esta línea de apoyo, arranca su tramitación con la publicación en el portal de transparencia en los próximos días.

La ayuda está dirigida a empresas familiares de Extremadura que cumplan requisitos como contar con forma jurídica de sociedad anónima o sociedad limitada, una antigüedad mínima de 15 años en el desarrollo de su actividad y una plantilla de, al menos, siete personas trabajadoras contratadas por cuenta ajena.

También se establece como requisito que, al menos, una de las personas socias o administradoras de la empresa tenga más de 50 años a la fecha de presentación de la solicitud, así como que la empresa tenga entre sus objetivos estratégicos inmediatos abordar la planificación del relevo generacional, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Las ayudas permitirán financiar la elaboración de un primer protocolo familiar o la revisión, actualización y adaptación de un protocolo ya existente. En ambos casos, el proyecto deberá incluir acompañamiento externo especializado para diseñar e implantar el plan de relevo.

El protocolo familiar se plantea como una herramienta para regular las relaciones entre familia, propiedad y empresa, favoreciendo la toma de decisiones, la organización interna y la continuidad de la actividad.

Por su parte, el plan de relevo deberá recoger aspectos como la definición de roles y responsabilidades, las habilidades necesarias en el equipo directivo y las acciones previstas para poner en marcha el proceso de sucesión.

GASTOS SUBVENCIONABLES

Así, serán subvencionables los gastos de contratación de servicios profesionales de carácter jurídico o de otra naturaleza necesarios para la elaboración del protocolo familiar, incluidos los gastos notariales y registrales.

En el caso de elaboración de un nuevo protocolo familiar, el gasto subvencionable por este concepto podrá alcanzar hasta 10.000 euros, IVA excluido. Cuando el proyecto consista en la revisión, actualización y adaptación de un protocolo ya existente, el límite será de 5.000 euros, IVA excluido.

También serán subvencionables los gastos de contratación de consultoría externa especializada para el desarrollo de un programa de acompañamiento, de al menos 12 meses, orientado al diseño, planificación e implantación del plan de relevo generacional, con un límite máximo subvencionable de 10.000 euros, IVA excluido.

Las ayudas cubrirán el 80 por ciento de los gastos subvencionables, cuyos importes serán abonados al 100% a las empresas beneficiarias en el momento de la concesión.