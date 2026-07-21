La Junta destinará 37 millones para una nueva convocatoria del Programa Escala, en la que participarán 1.416 parados

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ofrece una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura destinará 37 millones de euros para impulsar una nueva convocatoria del Programa de Formación y Empleo Escala, en el que participarán 1.416 personas desempleadas que mejorarán su cualificación y sus perspectivas laborales.

Este programa ofrece un itinerario de 18 meses distribuidos en tres etapas. La primera de tres meses es una etapa formativa, mientras que la segunda de nueve meses alterna la formación con el trabajo.

"Lo que hoy aprobamos son las ayudas para que las entidades interesadas desarrollen estas dos primeras fases", ha informado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno la portavoz de la Junta, Elena Manzano.

Por su parte, la tercera etapa que consiste en la contratación por parte de las empresas privadas durante seis meses de este personal se financiará con una convocatoria posterior.

Cabe destacar que las ayudas cubren los salarios tanto de los formadores como de los alumnos, los gastos asociados a la formación y también habrá ayudas para la movilidad de los participantes.

Los alumnos que pasan por el Programa Escala adquieren una cualificación "adaptada a las necesidades reales" del mercado laboral y una experiencia práctica en empresas que "facilita su desarrollo profesional".

Del mismo modo, Elena Manzano ha puesto de relieve que los datos de los que dispone la Junta sobre el Programa Escala correspondientes a la convocatoria del 2024 muestran una mejora respecto al programa anterior de Escuelas Profesionales Duales de Empleo.

Así, en el año 2024 se alcanzó una tasa de inserción del 63,12 por ciento a los tres meses de finalizar la formación, frente al 56,01 por ciento que se obtuvo en la convocatoria del año 2023.

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