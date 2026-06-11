La Junta destinará "la mayor inversión histórica" para fortalecer el sistema educativo como elemento de igualdad

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MÉRIDA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Presupuestos de Extremadura (PGEx) para 2026 contempla "la mayor inversión histórica" en la comunidad para Educación, con un montante total de 1.620,7 millones de euros, un 11,79 por ciento más que en 2025 (con 170,8 millones más).

Esto dentro de la "apuesta clara" del Gobierno de María Guardiola por "transformar" y "fortalecer" el sistema educativo, bajo el convencimiento de que la que se hace en educación "es la mejor inversión para el progreso de Extremadura" y un elemento de igualdad.

"Este proyecto no es sólo un conjunto de cifras, es el reflejo de un compromiso firme con el futuro de nuestra región. La educación es el cimiento sobre el que se construyen sociedades justas, innovadoras y prósperas y este presupuesto está diseñado para cumplir esa misión", ha espetado el secretario general de la Consejería de Educación y Formación Profesional, Eugenio Pozo, en rueda de prensa antes de comparecer en comisión en la Asamblea este jueves para desgranar los presupuestos de su departamento.

Así, ha defendido que las cuentas públicas para 2026 elaboradas por la Junta suponen "la respuesta directa a las necesidades educativas de los extremeños"; dentro del objetivo de "mejorar" la calidad educativa en todas las etapas, "impulsar" la Formación Profesional, "garantizar" la sostenibilidad y apoyar el "papel estratégico" del desarrollo regional a través de la Universidad de Extremadura.

Con las cuentas, además, se avanza en la igualdad de oportunidades y atención a la diversidad, se apoya a la escuela rural, se realiza una "apuesta decidida" por la educación de 0 a 3 años, por la conciliación, y por convertir los centros educativos en espacios "más sostenibles y más modernos".

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