La Junta detallas las normas para cazar jabalíes tras la declaración de la emergencia sanitaria por peste porcina

MÉRIDA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura ha aprobado una circular que detalla las normas para cazar jabalíes mientras esté en vigor la declaración de emergencia cinegética por Peste Porcina Africana (PPA), decretada tras la detección de un foco en Cataluña a finales de noviembre.

La circular concreta cómo interpretar y aplicar la resolución conjunta con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible dictada el pasado día 9, en la que se declaraba la emergencia cinegética temporal como una medida preventiva frente a esta enfermedad animal, que no afecta a las personas, y cuya presencia en España se limita a los focos declarados en la provincia de Barcelona.

El texto, que se publicará en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) en los próximos días, concreta que en las acciones cinegéticas para reducir la población de jabalíes, principal reservorio silvestre de la PPA, podrán participar solo los cazadores autorizados por los cotos.

En los aguardos en las comarcas cinegéticas VC1, VC2 y VC3 (se adjunta mapa), se permiten hasta tres cazadores simultáneos por coto en las primeras 400 hectáreas, más uno adicional por cada 250 hectáreas, hasta un máximo de ocho por coto.

En la VC4, se autorizan en caza mayor tantos cazadores a la vez como precintos tenga autorizados el coto en su plan técnico de caza vigente, y en caza menor, dos simultáneos por cada 500 hectáreas, explica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

RECECHOS Y SEGUNDA BATIDA EN VC4

Los recechos se harán sólo en horario diurno, y en las batidas, se permitirán cuadrillas de hasta 12 cazadores y 15 perros en VC1, VC2 y VC3. En VC4 (segunda batida), el tope de participantes será el fijado por el plan técnico vigente.

Esta segunda batida se autorizará por necesidad sanitaria, a partir de las densidades poblacionales observadas, la constatación de una presencia elevada de jabalíes en zona de riesgo, la aparición de daños achacables a esta especie o la proximidad a explotaciones porcinas (cuando exista un registro ganadero porcino dentro del coto solicitante o en los colindantes).

La circular aclara que está permitida la alimentación de especies distintas al jabalí con heno, alfalfa y similares, y también que la dirección general competente podrá autorizar la caza con arco.

GESTIÓN DE LOS SANDACH

Asimismo, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha tramitado un contrato con una empresa para la recogida y gestión de Sandach (Subproductos Animales No Aptos para el Consumo Humano) que entrará en vigor esta misma semana.

Este contrato refuerza aún más las garantías sanitarias y ambientales recomendadas para la práctica cinegética en el contexto actual, en el que resulta prioritario extremar las precauciones y mantener los estándares de bioseguridad.

Las consejerías de Agricultura y Gestión Forestal subrayan que esta actuación es fruto de la colaboración entre departamentos de la Junta de Extremadura para la búsqueda de soluciones que permitan conciliar las actividades ganaderas y cinegética, de gran impacto socioeconómico en Extremadura, con la protección de la salud pública y animal, y a la vez la conservación de los ecosistemas.

La Junta de Extremadura agradece la colaboración de los sectores ganadero y cinegético, y recuerda la importancia de seguir las indicaciones establecidas para la correcta gestión de estos subproductos tanto en actividades colectivas como individuales. En este sentido, la Administración autonómica incide en que está trabajando también para establecer un sistema de gestión de los Sandach generados en actividades individuales.