La Junta dispone de seis nuevos vehículos pick up para conservación de carreteras afectadas por hielo y nieve

Nuevos vehículos pick up para conservación de carreteras afectadas por hielo y nieve en Extremadura - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Conservación de Cáceres de la Junta de Extremadura ha recibido esta semana seis nuevos vehículos pick up con todo el equipamiento para trabajar en carreteras afectadas por hielo y nieve durante el invierno.

Se trata de seis unidades con tracción a cuatro ruedas, 4x4, tipo pick up, de doble cabina, con capacidad para cinco personas, equipados con dispositivos GPS para seguimiento de flota, enganches para remolque, esparcidores de sal, con tolva de 500 litros, dosificador de sal y mandos de accionamiento interno y teja quitanieves de dos metros de anchura, con iluminación conforme a normativa y mando de accionamiento interior.

Además, están dotados con cabrestante delantero, salidas eléctricas para alimentación de equipos exteriores, estructuras abatibles de señalización de 15 focos según lo establecido en la normativa de señalización móvil de obra, y rotulados conforme a la instrucción del servicio de conservación de carreteras.

Las características de los vehículos y los elementos suministrados cumplen las condiciones técnicas exigibles, así como las prescripciones de la normativa de prevención de riesgos laborales, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

En el contrato, adjudicado por 413.820 euros, se incluye la formación de los trabajadores para en correcto manejo de los implementos suministrados.

Los responsables del Centro de Conservación de Cáceres han mostrado este jueves estos nuevos vehículos al consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, que ha estado acompañado por el director general de Infraestructuras Viarias, David Herrero Rubio.