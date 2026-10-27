La Junta se dota de un Plan de Vivienda que creará "más hogares" con colaboración privada y conversión de locales vacíos

Reunión del Consejo de Gobierno de este martes en el que se ha aprobado el Plan de Vivienda. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo de Extremadura 2026-2030, dotado con 951 millones de euros con el objetivo de facilitar el acceso a a un hogar a la población con más dificultades y con especial atención al medio rural.

La Junta de Extremadura se dota así de una nueva herramienta para desarrollar la política de vivienda en la comunidad autónoma durante los próximos años que apuesta por la colaboración público-privada para crear "más hogares", por la conversión de locales sin uso y transformarlos en vivienda, y por la rehabilitación integral de edificios antiguos para hacerlos "mucho más accesibles y energéticamente eficientes".

Así lo ha apuntado en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno la portavoz de la Junta, Elena Manzano, quien a su vez ha confirmado que se mantiene la construcción de las 3.500 viviendas públicas previstas en el Plan Habita, al tiempo que se refuerzan otras medidas, como son los avales para facilitar a los jóvenes el pago de la entrada de la vivienda, las ayudas para la autopromoción y para el alquiler o los beneficios fiscales en la compra.

Todo ello, con el objetivo de "garantizar" el acceso a una vivienda "digna y asequible", reforzar el parque público, impulsar la rehabilitación residencial y fijar población en el medio rural.

Así, ha abundado en que el plan nace para dar respuesta a "uno de los principales desafíos" sociales y económicos de la región, facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, a las familias, a las personas "más vulnerables" y a quienes desean desarrollar su proyecto de vida en el medio rural.

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