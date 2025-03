Junta y Envision firman un acuerdo privado de reserva de suelo con derecho a compra para la gigafactoría de Navalmoral

BADAJOZ, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha anunciado que la empresa japonesa AESC y la Junta de Extremadura, a través de Feisa, filial de Extremadura Avante, han firmado un acuerdo privado de reserva de suelo con derecho a compra.

Se trata de la parcela I-67, situada en el Parque de Desarrollo Industrial del Norte de Extremadura, en Navalmoral de la Mata, Cáceres. Esta parcela, de 108 hectáreas, albergará una gigafactoría destinada a la fabricación de baterías de LFP. La firma del acuerdo para la reserva de suelo ha tenido lugar el pasado viernes 28 de marzo.

Para Santamaría, "es muy positivo para Extremadura que la empresa japonesa siga avanzando en el proyecto de la gigafactoría", a la vez que ha explicado que desde el ejecutivo de María Guardiola estarán "a su lado" para atender sus necesidades, como están haciendo desde que llegaron al Gobierno regional en el 2023, "dándole todas las facilidades que están requiriendo".

Del mismo modo, el consejero ha aclarado que la empresa "no puede iniciar las obras todavía", en su caso "sí puede comenzar la preparación de los terrenos", aunque ha insistido, "la preparación de terrenos no son las obras, no se puede jugar con las expectativas de los extremeños", en referencia a la afirmación de la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, destacando este lunes el inicio de las obras.

"El apoyo y acompañamiento a las empresas está en el ADN de este Gobierno, porque son las protagonistas del desarrollo económico de nuestra tierra. Queremos todos los proyectos, sin que se eliminen los anteriores", ha recalcado Santamaría.

REUNIÓN CON LA CREEX

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital ha hecho estas declaraciones antes de mantener una reunión con la junta de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), enmarcada en la línea de colaboración "constante" del Gobierno de María Guardiola con los agentes sociales, que "está plasmado en la 'Declaración institucional por el Diálogo Social', que se firmó nada más llegar a la Junta, y que está permitiendo recuperar el diálogo como mecanismo de trabajo de la mano con los sindicatos y la patronal", ha señalado.

Guillermo Santamaría ha agradecido a la Creex que les abran las puertas de su sede en Badajoz "para seguir avanzando, en este caso con la patronal, en temas relacionados con el apoyo a las empresas extremeñas", según indica en nota de prensa la Junta de Extremadura.