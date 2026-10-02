La Junta expone a las organizaciones agrarias el reparto de unos 18 millones para cubrir los costes de la energía

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, y el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Rural, Juan José García. - VOX EXTREMADURA

Fernández Calle insiste en que la financiación del regadío de Tierra de Barros está garantizado con fondos propios de la comunidad

ZAFRA (BADAJOZ), 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura va a exponer este viernes en el Consejo Asesor Agrario de Extremadura (CAEX) el reparto de las ayudas destinadas a paliar el sobrecoste que ha provocado el encarecimiento de los fertilizantes y la energía como consecuencia de la guerra en Irán, que ascienden a unos 18 millones de euros.

Se trata de los 5,86 millones de euros de la reserva agrícola de crisis de la Unión Europea, que pueden ser complementados con hasta un 200 % por parte de la comunidad autónoma, es decir, 11,72 millones de euros, que sumaría un montante que rondaría esos 18 millones de euros.

Así lo ha adelantado este viernes el consejero del ramo, Juan José García, en una comparecencia conjunta con el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, previa a la reunión con las organizaciones agrarias, por lo que por respeto a estas entidades no ha ofrecido más detalles sobre dicho reparto.

No obstante, si ha remarcado que el Ejecutivo regional aporta el máximo permitido por el Gobierno, que pone como "límite" cubrir "solamente el 200% de las ayudas que ellos dan".

En todo caso, ha remarcado, la Junta de Extremadura "va a ejercer su responsabilidad y va a intentar proteger, como no puede ser de otra manera, a los sectores que realmente lo necesitan", entre los que ha citado el cereal de primavera, el cereal de invierno, la apicultura y la cereza.

En este punto, ha matizado que recibirá estas ayudas "quien realmente ha tenido pérdidas", es decir "quien solamente tenía una producción de temprana y fue completamente destruida".

De este modo, ha insistido, la Junta estará al "lado" de quienes han sufrido pérdidas, porque "quien ha podido compensar esas pérdidas con otras variedades, pues no podemos, porque unas veces se produce más, se rinde más y otras veces se rinde menos". "No podemos abarcar a todos", ha subrayado.

(Más información en Europa Press)