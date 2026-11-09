La Junta de Extremadura activa el Plan Inuncaex para el norte de la provincia de Cáceres ante el aviso rojo por lluvias

Centro del 112 de Extremadura - CARLOS GIL

MÉRIDA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha activado a las 13,00 horas de este lunes el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma de Extremadura (Inuncaex), en Situación Operativa 0, para el norte de la provincia de Cáceres, situación que pasará a Operativa 1 a partir de las 08,00 horas de este martes.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el aviso rojo por lluvias se activará este martes, día 10, desde las 09,00 horas hasta la medianoche, periodo en el que podrían acumularse hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas, con registros de hasta 30 litros en una sola hora.

Desde esta medianoche hasta las 09,00 horas de mañana martes se activará la alerta naranja por lluvias en el norte de la provincia de Cáceres, así como en las zonas del Tajo y Alagón.

También este martes, se activará la alerta amarilla en las zonas de Villuercas y Meseta Cacereña, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Por otra parte, este lunes se encuentran activas las alertas meteorológicas por lluvias y tormentas, con nivel naranja en el norte de Cáceres, y nivel amarillo en el resto de la comunidad.

(Más información en Europa Press)