La Junta de Extremadura activa la situación operativa 1 del Plan Infocaex por el incendio de Navalmoralejo (Toledo)

MÉRIDA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha activado a las 21,00 horas la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex) debido al incendio que se ha originado en Navalmoralejo (Toledo) y que afecta ya a la comunidad extremeña.

Cabe destacar que la población de Navalmoralejo ha sido evacuada a la localidad cacereña de Villar del Pedroso, según los datos aportados por el 112 de Extremadura, que apunta que se ha constituido el Cecopi unificado de las comunidades de Castilla-La Mancha y Extremadura.

Del mismo modo, Cruz Roja Extremadura ha desplegado dos ambulancias, un transporte adaptado, un equipo de logística y personal de coordinación integrados en el dispositivo del 112, indica la organización en redes sociales.