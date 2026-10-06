La Junta de Extremadura adecuará locales de su propiedad en Badajoz para su uso como 11 viviendas de promoción pública

1123255.1.260.149.20261006124429 La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, informa de los acuedos del Consejo de Gobierno - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de las obras de adecuación de unos locales propiedad de la Junta de Extremadura en Badajoz para su uso como viviendas de promoción pública en edificios energéticamente eficientes.

Los locales están ubicados en la calle Rigoberta Menchú de la capital pacense y para tal fin se destinará un presupuesto de más de 1,2 millones de euros.

Estas obras, que permitirán habilitar 11 viviendas con un plazo de ejecución de ocho meses, están cofinanciadas en un 33,21 por ciento por fondos europeos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El objeto del contrato es la transformación de unos locales que carecen actualmente de uso definido en viviendas de promoción pública, según ha puesto en valor la portavoz de la Junta, Elena Manzano, tras la celebración de la reunión del Consejo de Gobierno.

Dichas viviendas serán destinadas a familias con dificultades en el acceso a la vivienda a través de alquileres sociales.