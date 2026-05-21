La Junta de Extremadura aportará 84 millones para el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Francisco Ramírez, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS

MADRID/MÉRIDA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura aportará 84 millones de euros al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, según ha anunciado el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco Ramírez, tras la conferencia sectorial celebrada este jueves en la sede del Ministerio en Madrid.

Así, ha apuntado que el Plan del Gobierno central asigna a la comunidad autónoma 210 millones de euros, pero le "impone la obligación" de financiar el 40 por ciento de esa cantidad, lo que equivale a 84 millones, a razón de 21 en cada una de las anualidades de 2027 a 2030.

"De este modo, el Ministerio exige a Extremadura multiplicar su aportación por siete respecto al plan anterior, mientras que el Gobierno de España la multiplica por 2,9", ha criticado.

Ramírez ha considerado que el Plan Estatal "no tiene en cuenta la realidad demográfica y socioeconómica extremeña ni atiende las necesidades del mundo rural", a lo que ha unido que impone la obligatoriedad de la protección permanente de la vivienda pública, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Durante su intervención en la conferencia sectorial ante la ministra y sus homólogos de otras comunidades, Francisco Ramírez ha manifestado su disconformidad porque el Plan "no ofrece soluciones reales a los ciudadanos, sino que pretende imponer desde el Gobierno de España su agenda ideológica de cómo deben gestionarse las políticas de vivienda en todo el país".

SIN CONSENSO

Ramírez ha lamentado que el documento "llegue tarde, no ha sido consensuado con las comunidades autónomas y ni siquiera atiende las principales reivindicaciones" planteadas al borrador, que el Ministerio envió por correo electrónico "el día antes de que saliera a exposición pública".

"En lugar de preocuparse por solucionar un problema nacional, el Plan prioriza la rentabilidad electoral y la confrontación entre las comunidades autónomas", plantea el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura.

Además, "invade competencias autonómicas, al condicionar algunas líneas de ayudas a cambios normativos en el ordenamiento jurídico autonómico, por lo que la Junta de Extremadura se reserva la posibilidad de presentar los recursos pertinentes".