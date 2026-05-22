La Junta de Extremadura convoca los Premios al Fomento de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 2026

La directora general de trabajo de la Junta de Extremadura, Pilar Bueno - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este viernes, día 22, los Premios al Fomento de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2026, una iniciativa impulsada por la Dirección General de Trabajo de la Junta.

Su objetivo es reconocer públicamente el compromiso, la innovación y las buenas prácticas en prevención de riesgos laborales en la región llevadas a cabo durante el año 2025, en el marco del IX Plan de Prevención de Riesgos Laborales 2024-2027.

Al respecto, la directora general de Trabajo de la Junta, Pilar Bueno, ha destacado que estos premios son una herramienta "clave" para seguir avanzando hacia entornos de trabajo "más seguros, saludables y modernos", poniendo en valor a quienes hacen de la prevención un "compromiso real y diario".

La edición de 2026 presenta novedades, con una actualización de las categorías para adaptarlas a la realidad actual del tejido productivo extremeño y a los objetivos estratégicos del IX Plan.

En este sentido, la directora general de Trabajo ha subrayado que se ha querido modernizar los premios, centrándolos en aquello que hoy marca la diferencia, en concreto, la formación de calidad, la innovación aplicada en las empresas y el papel "fundamental" de los delegados de prevención.

Entre las principales novedades destacan los nuevos premios dirigidos al alumnado de Formación Profesional y de posgrado universitario en Prevención de Riesgos Laborales, así como el reconocimiento específico a la labor de los delegados y delegadas de prevención y a la innovación tecnológica en las empresas, señala en nota de prensa el Gobierno regional.

Pilar Bueno ha señalado que "apostar por el talento joven y por quienes representan a las personas trabajadoras es apostar por una prevención más cercana, participativa y eficaz", añadiendo que estos galardones no solo reconocen trayectorias y buenas prácticas, sino que ayudan a crear "referentes" y a extender la cultura preventiva en toda la sociedad extremeña.

Los premios, de carácter honorífico, consisten en diploma acreditativo y elemento conmemorativo, y están dirigidos a empresas, entidades, profesionales, estudiantes y representantes de los trabajadores que desarrollen su actividad en Extremadura.

La Junta de Extremadura reafirma con esta convocatoria su compromiso con la seguridad y salud en el trabajo como un eje "esencial" del empleo de calidad, consolidando estos premios como una herramienta "estratégica" de política pública y de impulso al diálogo social.