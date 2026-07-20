La Junta de Extremadura critica que el Gobierno recorta casi 310 millones de euros en Educación

Archivo - La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, en una imagen de archivo - ASAMBLEA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, ha criticado que el Gobierno de España haya acordado un "recorte" de casi 310 millones de euros al Ministerio de Educación, cantidad que, como ha lamentado, ha ido destinada para gasto de personal del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

"Un recorte presupuestario que deja en tela de juicio la importancia que el Gobierno guarda a un pilar fundamental para nuestra sociedad como es la Educación. Esta transferencia de fondos que se restan del Ministerio de Educación supone un mazazo para nuestro sistema educativo, nuestros alumnos y docentes", ha criticado la Junta en nota de prensa.

El Ejecutivo regional ha recordado que Extremadura ya sufrió un "importante recorte" presupuestario "sin previo aviso" cuando el Gobierno eliminó los fondos destinados al 'Programa Transita', "tan importante para erradicar el absentismo y trabajar la diversidad y la inclusión", una iniciativa que, en la actualidad, continúa desarrollándose por el "esfuerzo presupuestario" de la Junta.

La educación extremeña contará en los Presupuestos Generales de la comunidad con más de 1.620 millones de euros, 170 más que en el ejercicio anterior, lo que demuestra el "compromiso absoluto de la Junta de Extremadura con la educación y con la comunidad educativa", ha apuntado el Ejecutivo regional.