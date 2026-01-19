La Junta de Extremadura decreta tres días de luto oficial como muestra de respeto por las víctimas de Adamuz

La Junta de Extremadura guarda un minuto de silencio en señal de duelo por las víctimas de Adamuz (Córdoba) - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha decretado tres días de luto oficial en la comunidad autónoma, en concreto los días 20, 21 y 22 de enero, como muestra de respeto y condolencia por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba).

Durante los días de luto las banderas oficiales de los edificios públicos de la comunidad autónoma ondearán a media asta y el decreto por el que se declara el luto oficial se publicará este martes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

La presidenta ha trasladado, en nombre del Gobierno de Extremadura y de todos los extremeños y extremeñas, su "más sentido pésame y cercanía" a las familias y allegados de las personas fallecidas, así como su apoyo y afecto a las personas heridas, con el deseo de una pronta recuperación.

La Junta de Extremadura ha expresado su solidaridad con las víctimas y con el conjunto de la sociedad afectada y se ha puesto a disposición de las autoridades competentes para colaborar en todo aquello que sea necesario, ha destacado en nota de prensa.

Cabe señalar que el número de fallecidos en el descarrilamiento de trenes en el término municipal cordobés de Adamuz alcanza a las 18,45 horas de este lunes las 40 personas, siendo un total de 122 las personas atendidas por el siniestro, con 117 adultos y cinco niños.